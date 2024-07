Einen „Klassiker“ des südwestpfälzischen Fußballs hat die Auslosung der dritten Verbandspokalrunde ergeben. Schwierig wird es allerdings, hierfür einen Termin zu finden.

Samuel Horozovic, der Trainer des amtierenden Pokalsiegers TSV Schott Mainz, zog am Dienstag in der Sportschule Edenkoben die Lose. Der SC Hauenstein bekam ein Heimspiel gegen den FK Pirmasens. Dieses soll laut Verband bis Mittwoch, 7. August, ausgetragen werden. Doch die gerade in die Verbandsliga aufgestiegenen Hauensteiner haben am Sonntag, 4. August, ein Punktspiel in Rüssingen, und im Oberliga-Spielplan der Pirmasenser steht nach der Partie am Samstag, 3. August, in Engers für Freitag, 9. August, das erste Saison-Heimspiel gegen Viktoria Herxheim. Falls das Pokalderby nächste Woche gespielt werden müsste, hätte ein Team daher nur zwei Tage Abstand zur Liga-Aufgabe. „Wir spielen nicht am Mittwoch in Hauenstein und am Freitag gegen Herxheim“, betonte FKP-Coach Daniel Paulus, der gerade beim Internationalen Trainer-Kongress in Würzburg weilt. SCH-Vorsitzender Udo Memmer stellte fest: „Bei solch einem Spiel, das vielleicht 1000 Zuschauer anzieht, brauchen wir ein wenig Vorlauf für die Organisation.“ Generell freut er sich auf das „sportlich schwierige Highlight-Spiel“.

Eigentor entscheidet

Die beiden Ex-Regionalligisten trafen letztmals im September 2019 zu einem Pflichtspiel aufeinander. Damals gewann der FKP im Verbandspokal-Achtelfinale durch ein Eigentor von Philipp Weishaar in der 79. Minute mit 1:0. Das letzte Punktspiel stieg im November 2013: Da siegte „die Klub“ daheim mit 2:0 gegen den damals noch vom jetzigen Zweitliga-Trainer Sascha Hildmann gecoachten Sportclub.

Zurück in die Gegenwart: Die Sportfreunde Bundenthal haben in der dritten Pokalrunde Heimrecht gegen den TSC Zweibrücken (beide Landesliga), der aus der Verbandsliga abgestiegene SV Hermersberg erwartet den Verbandsligisten TuS Rüssingen, und Landesligist SG Eppenbrunn muss zum Bezirksligisten TSG Wolfstein/Roßbach.