Nun ist alles in trockenen Tüchern. Die Zweitliga-Profifußballer des 1. FC Kaiserslautern spielen am Montag, 1. Juli, beim FK Pirmasens.

Um 18 Uhr wird das Testspiel des DFB-Pokal-Finalisten beim Dritten der vergangenen Oberligasaison im Framas-Stadion angepfiffen. „Wir hatten den FCK wie jedes Jahr wegen eines Spiels in der Vorbereitung kontaktiert. Wir dachten schon, dass es diesmal nicht klappt“, berichtet FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Dann habe sich FCK-Teammanager Daniel Lewandowski bei den Pirmasensern gemeldet und mitgeteilt, dass der neue Trainer Markus Anfang gerne vor dem Trainingslager in Südtirol bei einer in die Regionalliga strebenden Mannschaft aus der Region spielen würde.

Ein Zuschauerplatz auf der Haupttribüne kostet 15 Euro, zehn Euro sind es auf den nicht überdachten Rängen. Rentner, Mitglieder und Schüler zahlen nur 13 beziehungsweise acht Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Kölsch: „Gäste- und Heimblock werden geöffnet.“

Der FKP beginnt am kommenden Montag, 24. Juni, um 18 Uhr unter dem neuen Chefcoach Daniel Paulus wieder mit dem Mannschaftstraining. Erster Testspielgegner ist am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr im Pirmasenser Stadion Spesbach die vor 60 Jahren in die Bundesliga aufgestiegene Borussia Neunkirchen, die in der abgelaufenen Runde Saarlandliga-Vierter war.