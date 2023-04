Der FK Pirmasens setzt mit dem 2:0 beim Tabellenvierten Engers seine Siegesserie fort. Von den anderen pfälzischen Oberligisten ist am Samstag nur der FV Dudenhofen erfolgreich.

Sechster Sieg im sechsten Oberliga-Spiel nach der Winterpause: Der FK Pirmasens hat beim FV Engers verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen. Damit wahrte der FKP seine Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga.

Das Spiel des Vierten gegen den Dritten war von Anfang an kampfbetont. Vor 230 Zuschauern im Stadion am Wasserturm hatte Engers die erste Torchance. FKP-Torwart Benjamin Reitz verhinderte mit einer Glanzparade bei einem 16-Meter-Schuss von Marcel Stieffenhofer den Rückstand. In der 22. Minute führte Daniel Bohl einen Freistoß schnell aus, bediente Niklas Doll, der noch FVE-Keeper Maximilian Grothe ausspielte und das 1:0 für „die Klub“ erzielte. Drei Minuten später hatte Luka Dimitrijevic das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss verfehlte das Tor um Zentimeter.

Rot nach Kopfstoß

Auch in der zweiten Spielhälfte besaßen die Gastgeber die erste Möglichkeit. Niklas Herrmann traf aus spitzem Winkel die Latte. Ansonsten zeigte sich die Pirmasenser Abwehr sehr solide und dem Druck der bis dato in dieser Saison zu Hause ungeschlagenen Engerser gewachsen. Für Aufregung sorgte dann eine Rudelbildung vor der Pirmasenser Bank, bei der sic FVD-Akteur Christian Meinert zu einem Kopfstoß auf die Nase des Pirmasenser Ersatztorhüters Jan Schulz hinreißen ließ und dafür vom guten Schiedsrichter Niclas Zemke die Rote Karte bekam (65.).

Pirmasens nutzte die Überzahl bald aus. Nach einer herrlichen Kombination von Bohl und dem eingewechselten Kristof Scherpf erhöhte Mittelstürmer Dennis Krob auf 2:0 (72.). Dimitrijevic hätte auf 3:0 erhöhen können, scheiterte aber an Grothe (77.), und der aufgerückte FKP-Rechtsverteidiger Manuel Grünnagel verfehlte das FVE-Tor nur hauchdünn (84.).

„Pirmasens schlauer als wir“

„Es war die erwartet schwere Aufgabe für uns. Wir wussten, dass Engers sehr heimstark ist und sind froh, dass alles so toll gelaufen ist“, sagte FKP-Trainer Martin Gries und fügte hinzu: „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, hatten direkt nach der Pause etwas Glück. Sicher hat uns auch die Rote Karte für Engers etwas geholfen.“ FVE-Coach Sascha Watzlawik beobachtete die Partie wegen einer Rot-Sperre von der Stehtribüne aus. Sein Fazit: „Pirmasens hat sich auf seine Konterstärke verlassen und war über 90 Minuten schlauer als wir. Die Undiszipliniertheit von Meinert kann ich nicht verstehen. Zu dem Zeitpunkt waren wir doch am Drücker.“

A-Junior als Matchwinner

Enis Coric war beim 2:1 (0:0) des SV Gonsenheim in der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen den TuS Mechtersheim der Matchwinner. Sieben Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der A-Junior das 2:1-Siegtor für die Mainzer, die durch Yannik Ischdonats Treffer (53.) schon 1:0 geführt hatten. Felix Perplies glich in Minute 65 mit seinem ersten Oberligator aus.

Nach einer überaus spannenden Partie zog der SV Morlautern bei der TSG Pfeddersheim mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. „Diese bittere Pille müssen wir schlucken“, sagte SVM-Trainer Daniel Graf nach der ersten Niederlage seiner Elf in der Oberliga-Abstiegsrunde und haderte mit der schlechten Chancenverwertung seiner Stürmer: „Wir hatten vier, fünf hochkarätige Torchancen, die wir aber nicht genutzt haben.“ Die TSG setzte die Gäste vor allem in der Anfangsphase stark unter Druck und ging nach einem schnellen Angriff durch Fabio Schmidt mit 1:0 in Führung (20.). In der zweiten Halbzeit lieferten die Morlauterer der Heimmannschaft einen Kampf auf Augenhöhe, belohnten sich aber nicht für ihr gutes Spiel. In der fünften Nachspielminute traf der kurz zuvor eingewechselte David Boateng zum 2:0. Trotz der Niederlage gegen den Tabellenzweiten steht der SV Morlautern weiterhin auf Platz drei, doch der Rückstand auf Pfeddersheim ist auf vier Punkte angewachse

Dudenhofen siegt in Eisbachtal

Der FV Dudenhofen stemmt sich weiter mit Vehemenz gegen den Abstieg aus der Oberliga. Das 4:1 (1:0) bei Schlusslicht Sportfreunde Eisbachtal fiel sicher ein, zwei Tore zu hoch aus. Der nach seiner Sperre zurückgekehrte Christopher Koch erzielte die ersten beiden Tore, Eric Häußler nach dem 1:2-Anschluss die zwei letzten.