Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Kracher FK Pirmasens gegen TuS Koblenz beginnt am Samstag die Oberliga-Aufstiegsrunde, in der einige Vereine gar nicht in die Regionalliga wollen.

2010 stieg die Turn- und Spielvereinigung Koblenz aus der Zweiten Bundesliga ab, 2011 zog sich die TuS wegen der notorisch prekären finanziellen Lage aus der Dritten Liga zurück, 2018 rutschten „die