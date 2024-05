Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keiner glaubt mehr an ein Wunder. Der FK Pirmasens wird wohl auch in der kommenden Saison in der Oberliga spielen. Letzte Aufstiegs-Hoffnungsfunken ausgepustet hat nun die 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Worms. Die Wormatia widmete den Sieg einem „alten Bekannten“ der Pirmasenser, dessen Platz am Samstag leer blieb.

An einem lauschig-warmen Freitagabend im vergangenen August hing Benny Früh ziemlich geknickt am Stehtisch neben dem Stier im Businessraum des Framas-Stadions. Am Samstag nun war Trainer Früh zum