Dieser FK Pirmasens wird langsam unheimlich: Das 2:0 (0:0) am Samstag in der Fußball-Oberliga beim SV Auersmacher war bereits der zehnte Pflichtspielsieg in Serie.

Dabei fällt besonders ins Gewicht, dass drei der vergangenen vier Wochen sogenannte englische Wochen waren, der FKP also im Drei- oder Vier-Tage-Rhythmus antreten musste.