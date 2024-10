Sorgen um Kevin Büchler überschatten etwas die Freude bei Oberliga-Tabellenführer FK Pirmasens über den Einzug ins Pokal-Halbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands.

Es passierte am Dienstagabend beim Abschlusstraining vor dem Pokalspiel in Idar-Oberstein, das die Pirmasenser mit 3:1 gewannen. „ Kevin wollte einen Schuss von Manuel Grünnagel blocken und hat sich dabei wohl an den Bändern verletzt“, berichtet FKP-Chefcoach Daniel Paulus. Er hofft, dass der Experte für Freistöße und Ecken bald einen MRT-Termin im Krankenhaus bekommt. Büchler verpasse nach dem Pokal-Viertelfinale garantiert auch das Oberligaspiel am Samstag (14 Uhr) im saarländischen Auersmacher. Paulus blickte direkt nach dem Abpfiff in Idar-Oberstein schon auf die nächste Liga-Aufgabe, den Abschluss der englischen Woche: „Das Spiel hat Kraft gekostet. Es gilt nun, gut zu regenerieren.“ Vergangene Saison verlor der FKP beide Partien gegen Auersmacher.