Die Oberliga-Fußballer des FK Pirmasens sind traumhaft in die neue Saison gestartet. Der Dritte der beiden vergangenen Runden gewann beim FV Engers mit 6:1 (3:0).

Lag’s am Spielsystem? Nach den guten Erfahrungen aus der Vorbereitung setzte der neue Cheftrainer Daniel Paulus auf eine Dreierkette bei eigenem Ballbesitz. So stießen Jonas Vogt auf der linken und Manuel Grünnagel auf der rechten Seite mit dem Wissen, drei Innenverteidiger hinten zu wissen, immer wieder nach vorne. Grünnagel erzielte sogar zwei Tore, das erste bereits in der fünften Spielminute. Luka Dimitrijevic erhöhte in Minute 15 mit einem herrlichen 20-Meter-Schuss auf 2:0. Auch Mittelstürmer Dennis Krob war bei hohen Temperaturen auf dem Kunstrasen am Wasserturm zweimal erfolgreich. Michael Müller machte kurz nach der Pause das 4:0. Ex-Profi Kevin Lahn erzielte per Foulelfmeter das Ehrentor für die Rheinländer. „Ein super Spiel von uns“, schwärmte Grünnagel. Trainer Paulus: „Die Jungs waren mental total auf der Höhe. Der Matchplan ging voll auf.“