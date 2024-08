Vier Siege, ein Auswärts-Remis beim Titelkandidaten Schott Mainz, keine Niederlage, 18:4 Tore: Der FK Pirmasens führt nach fünf Spieltagen mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle der Fußball-Oberliga an.

Am Samstag glückte auf dem in der Spätsommerhitze besonders unangenehmen Kunstrasen des FV Diefflen ein 3:0-Sieg, obwohl nach dem Langzeitverletzten Luca Eichhorn nun auch noch Manuel Grünnagel (Leistenprobleme), Miguel Deho (Außenbandriss), der von der FCK-U19 gekommene Ousmane Sannoh (Fußschmerzen) sowie die erkrankten Jonas Vogt und Marc Ehrhart ausfielen. So kamen Bastian Skorski und Francis Sesay aus der zweiten Mannschaft und auch A-Junior Noah Stilb zu ihrem Oberliga-Debüt.

Reitz hält Elfer

Zweimal Ex-Profi Tobias Jänicke (29., 87.) und Dennis Krob (56.) mit einem herrlichen Kopfball trafen für „die Klub“. Für beide war es schon das sechste Saisontor. Torhüter Benjamin Reitz parierte beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter von Nico Wiltz. „Es war bei den Temperaturen super anstrengend. Respekt vor der Mannschaft, dass sie das so durchgezogen hat“, sagte der Pirmasenser Co-Trainer Hagen Burkart.