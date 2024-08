6:1-Sieg in Engers: Der FK Pirmasens ist traumhaft in die neue Oberliga-Saison gestartet. Lag das auch am Spielsystem? Eine Lösung hat sich für das Terminproblem durch das Verbandspokalspiel in Hauenstein gefunden.

„Nur nicht abheben!“ Daniel Paulus, der neue Cheftrainer des Fußball-Oberligisten FK Pirmasens, sah sich nach dem ersten Punktspiel unter seiner Regie gleich gezwungen, in die Rolle des Mahners zu schlüpfen. Mit 6:1 (3:0) hatte seine Mannschaft zum Saisonauftakt beim FV Engers gewonnen und damit gleich die Tabellenführung übernommen. Sechs Tore bei schwül-warmem Wetter auf dem Kunstrasen eines Gegners, bei dem es vorige Runde noch eine 0:1-Niederlage gesetzt hatte – die Deutlichkeit des Auswärtserfolgs überraschte alle. Paulus: „Ich habe noch viele Details gesehen, in denen wir uns noch verbessern können. Aber ich will nach einem 6:1-Sieg in Engers nicht in den Krümeln suchen.“

Grünnagels Freiheiten

Nach den guten Erfahrungen in einigen Vorbereitungsspielen setzte Paulus in dem Stadtteil von Neuwied auf eine Dreier-Abwehrkette bei eigenem Ballbesitz. So stießen Jonas Vogt auf der linken und Manuel Grünnagel auf der rechten Seite mit dem Wissen, drei Innenverteidiger (Kapitän Yannick Grieß sowie Mike Andreas und Michael Müller in ihrem ersten Oberliga-Einsatz für Pirmasens) hinten zu wissen, immer wieder nach vorne. Grünnagel erzielte sogar zwei Tore, das erste bereits in der fünften Spielminute. „Ich hatte so die ganze Seite für mich“, erzählte der sehr zufriedene Grünnagel.

Luka Dimitrijevic erhöhte in Minute 15 mit einem herrlichen 20-Meter-Schuss auf 2:0. Auch Mittelstürmer Dennis Krob war bei hohen Temperaturen unterm Engerser Wasserturm zweimal erfolgreich (45., 86). Sein 3:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff bezeichnete Paulus als den „Killer“ für Engers. Müller und Grünnagel legten kurz nach der Pause das 4:0 (49.) und 5:0 (50.) nach. Ex-Profi Kevin Lahn erzielte per Foulelfmeter das Ehrentor für die Rheinländer (62.). „Ein Geschenk des Schiedsrichters“, merkte Paulus an und fügte hinzu: „Bis auf den Elfer haben wir nichts zugelassen.“

„Super Spiel“

Gefreut hat ihn auch, dass Kristof Scherpf nach seiner späten Einwechslung gleich torgefährlich wurde. Der Pirmasenser bereitete das 6:1 von Krob vor und hatte Pech mit einem Lattenschuss nach Doppelpass mit Silas Gutmann.

„Wir waren gut in den Zwischenräumen, hatten schöne Ballstafetten. Ein super Spiel von uns“, zog Grünnagel ein schwärmerisches Fazit. Trainer Paulus: „Die Jungs waren mental total auf der Höhe.“

Neuer Termin für erstes Heimspiel

Oberliga-Spielleiter Lothar Renz hat nach einigem Hin und Her das Pfalzderby zwischen dem FKP und Aufsteiger Viktoria Herxheim auf kommenden Sonntag, 11. August, 16 Uhr angesetzt. Die Partie des zweiten Spieltags sollte ursprünglich schon am Freitagabend ausgetragen werden. Allerdings ergab sich zwischenzeitlich, dass der FKP am Mittwoch im Verbandspokal beim SC Hauenstein antreten muss.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens: Reitz - Grieß, Andreas (73. Basenach), Müller - Selensky, Büchler (73. Deho) - Grünnagel, Jänicke (60. Gutmann), Dimitrijevic (77. Scherpf), Vogt (60. Dogan) - Krob