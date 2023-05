Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der FK Pirmasens beim SV Gonsenheim gewinnt, liegt nicht zuletzt an Benjamin Reitz. Der Torhüter des Oberliga-Dritten pariert mehrfach großartig. Dennoch könnte die ohnehin nur noch kleine Chance auf den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga bereits am Mittwochabend klitzeklein werden.

„Wir haben Glück und Benny Reitz gehabt.“ So kommentierte David Becker, der Kapitän des FK Pirmasens, den 2:1-Sieg seiner Mannschaft am Sonntag im Fußball-Oberligaspiel beim