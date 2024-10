Was für ein Abend auf der Husterhöhe! Mit 5:0 (3:0) hat Spitzenreiter FK Pirmasens im Topspiel der Fußball-Oberliga den bisherigen Tabellendritten SV Gonsenheim geschlagen. Es gab keine Diskussion, wer der Man of the Match war.

„Den Dritten 5:0 wegzuhauen, ist schon ein Statement“, sagte kurz nach dem Abpfiff der strahlende Luka Dimitrijevic. Der Außenangreifer des FKP