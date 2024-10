„Das war eine Ansage an die Konkurrenz.“ So kommentierte Daniel Paulus, der Trainer von Tabellenführer FK Pirmasens, das 6:0 (2:0) am Samstag im Klassiker der Fußball-Oberliga gegen Wormatia Worms.

Trotz des beeindruckenden Sieges vor 1000 Zuschauern im Framas-Stadion und eines famosen Schnitts von 2,7 Punkten pro Partie beträgt der Vorsprung des FKP auf die Verfolger Schott Mainz und 1. FC Kaiserslautern II nach 14 Spieltagen nur drei Zähler.

Attraktiver Fußball

Die Pirmasenser spielten von Beginn an attraktiven Fußball, kamen immer wieder über die Außen bis zur Grundlinie. Luka Dimitrijevic schloss in der 27. Minute nach einem Traumpass von Kevin Büchler klasse zum 1:0 ab. Jamal Willrich versiebte kurz darauf die Riesenchance zum Ausgleich. Paulus: „Aber selbst wenn die das 1:1 machen, hätten wir gewonnen.“

Der Wormser Innenverteidiger Laurenz Graf sah nach zwei Fouls an Dimitrijevic früh Gelb-Rot (36.). In Überzahl dominierte „die Klub“ noch mehr, schoss ein schönes Tor nach dem anderen. Marc Ehrhart traf nach klugem Pass von Aaron Basenach auf Manuel Grünnagel zum 2:0 (36.). Grünnagel leistete nach Ehrharts Lupfer-Zuspiel auch die Vorlage zu Dennis Krobs 3:0 (55.) und hämmerte dann selbst den Ball zum 5:0 (80.) unter die Latte. Dazwischen das 4:0 (74.) durch eine Grätsche von Silas Gutmann. Ousmane Sannoh machte das 6:0 (88.).