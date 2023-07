Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 13. Juli 1913, vor 110 Jahren, wurde Helmut Schneider geboren. Er war der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des FK Pirmasens. Dreimal in Folge führte er „die Klub“ zur Südwestmeisterschaft und damit jeweils in die Endrunde um die deutsche Fußball-Meisterschaft. 1953, vor 70 Jahren, kam er zum ersten Mal nach Pirmasens.

Die Fußballkarriere des 1913 in Altrip am Rhein geborenen Helmut Schneider begann 1924 als Jugendspieler beim TuS Altrip. Mit 20 Jahren wechselte er zum Deutschen Meister von 1932, zum