Der FCK wird den Vertrag von Offensivspieler Daniel Hanslik nicht verlängern. Das hat TV-Sender „Sky“ erfahren. Er ist nicht der einzige Spieler, der nach dieser Saison geht.

Das Lob kam aus berufenem Munde. Friedhelm Funkel hatte Daniel Hanslik einst als Betze-Spieler geadelt. Er verkörpere neben Filip Kaloc jene Tugenden, die auf dem Betzenberg gefragt sind. „Mein Markenzeichen sind die Werte des Vereins in der Spielweise wiederzugeben und nie aufzugeben. Das ist mir in den schlechteren Zeiten des Vereins gut gelungen. Jetzt sind andere Zeiten, das muss man akzeptieren und tolerieren“, sagte Hanslik nach der 0:2-Heimniederlage des FCK gegen Eintracht Braunschweig. Künftig sind die Vorzüge Hansliks nicht mehr gewünscht auf dem Betzenberg. Denn der Vertrag des 29 Jahre alten variabel einsetzbaren Spielers soll laut „Sky“ nicht mehr verlängert werden.

Hanslik ebnet Weg zur Zweitliga-Rückkehr des FCK

Daniel Hanslik kam am 5. Oktober 2020 zum FCK. „Ich habe hier angefangen, da haben wir vor 7000 bis 8000 Fans gespielt“, erinnert sich Hanslik. Sein Treffer zum 1:0 bei Dynamo Dresden am 24. Mai 2022 war ein Tor mit besonderer Tragweite. Hanslik ebnete den Weg zur Rückkehr in die Zweite Liga. 2:0 gewann der FCK das Relegationsrückspiel. „Diesen Aufbau etwas mitgetragen zu haben, besonders mit diesem Tor, ist schön, und wird mir immer in Erinnerung bleiben“, sagte Hanslik nach dem Braunschweig-Desaster. Es klingt, als habe er zu diesem Zeitpunkt schon geahnt, gewusst, dass seine Zeit beim FCK zu Ende geht. Noch in jenem Spiel brandete Applaus und Jubel auf, als Hanslik und Marlon Ritter eingewechselt wurden.

Der Thomas Müller des FCK

Daniel Hanslik ist so etwas wie der Thomas Müller des FCK. Er ist in der Mannschaft beliebt, ist Teil des Mannschaftsrates, ist ein Spieler, der sich um die Kaderhygiene kümmert, der vermittelt, der hilft. Das wissen die Mitspieler zu schätzen und sollen sich dem Vernehmen nach für einen Verbleib Hansliks eingesetzt haben. Hanslik wäre auch gerne geblieben. „Ich weiß, dass ich für diesen tollen Verein spielen darf“, sagte er: „Ich versuche mich jeden Tag für einen Einsatz zu bewerben, alles andere entscheidet der Trainer.“ Coach Torsten Lieberknecht baute aber auf Ivan Prtajin, Norman Bassette und Mergim Berisha. Dabei sagte Hanslik vor 14 Tagen: „Ich habe eine sehr hohe intrinsische Motivation. Ich kann es nicht beschreiben, wie viel Lust ich aktuell auf Fußball habe. Ich bin sehr fit, in einer sehr guten Verfassung und habe aktuell hohes Selbstvertrauen.“

FCK-Abwehrspieler Luca Sirch will in die Bundesliga wechseln. Zu welchem Verein, ist noch nicht offiziell bekannt. Foto: Ralf Moray

Daniel Hanslik ist ein loyaler, professioneller, intelligenter Mensch. Zusammen mit Avdo Spahic (FCK), Philipp Hercher (aktuell FC Magdeburg) und Muhammed Kiprit (Şanlıurfaspor) entwickelte er ein Parfum. Hanslik wäre ein Typ, der nach seiner Laufbahn im Management oder Trainerstab des FCK hätte arbeiten können.

Neben Hanslik verlassen auch Kenny Prince Redondo und Luca Sirch den FCK. Sirch und sein Berater haben „Sky“ zufolge den Verein informiert, dass sie den im Juni endenden Vertrag nicht verlängern werden. Union Berlin, der FC Augsburg und Werder Bremen kursieren als mögliche neue Vereine von Sirch.