Nach der unnötigen 2:3-Niederlage in Bochum äußert sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zu den Gründen für die Probleme in der Rückrunde. Und überrascht mit Selbstkritik.

Torsten Lieberknecht musste von oben auf den VIP-Plätzen im Ruhrstadion tatenlos mitansehen, wie der 1. FC Kaiserslautern eine Zweitliga-Partie verlor, in der er ein Remis verdient gehabt hätte. „Es war definitiv nicht schön für mich, das Spiel auf der Tribüne zu verfolgen“, sagte Lieberknecht nach der 2:3 (1:1)-Niederlage beim VfL Bochum am Samstag, während er eine Gelb-Rot-Sperre aus dem Paderborn-Spiel abbrummen musste, „aber mein Trainerteam hat es auch sehr gut gemacht.“

Co-Trainer Carsten Rump coachte unten an der Seitenlinie und er sah ein Spiel, in dem der FCK sehr schwach begann, mit 0:1 durch ein Tor von Philipp Hofmann (9.) in Rückstand geriet, in der Folge aber auf eine Viererkette umstellte und die Partie durch Tore von Norman Bassette (30.) und Marlon Ritter (50.) verdientermaßen drehte. Bis ein Doppelschlag von Callum Marshall (66.) und Mats Pannewig (69.) Bochum final auf die Siegerstraße beförderte.

Als Knackpunkt des Spiels machten die meisten Protagonisten aber eine Szene vor den beiden schnellen Toren des VfL aus. Der kurz danach mit muskulären Problemen ausgewechselte Paul Joly signalisierte eine Verletzung, der FCK kickte den Ball zur Behandlung ins Aus, woraufhin Bochum mit dem folgenden Einwurf einfach weiterspielte. Das erzürnte Bassette derart, dass er den Bochumer Oliver Olsen direkt vor der VfL-Bank zu Boden schubste. Eine Rudelbildung war die Folge, der Lauterer Stürmer hatte Glück, dass er nur Gelb und nicht Rot sah.

Emotionaler Wachrüttler für Bochum durch Bassette

Aber die vorher wankenden Westfalen nutzten die Szene als emotionalen Wachrüttler. „Wir haben unnötigerweise das Stadion wieder aufgeweckt, als wir Bochum im Griff hatten“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, während Rump von einem „Gamechanger“ sprach. Einem Moment, der das Spiel veränderte. Lieberknecht sah das ähnlich, wollte aber nicht zu scharf mit Bassette ins Gericht gehen. „Ich kann die Aktion verstehen, das war die Emotion. Es war aber eine Überreaktion“, sagte der FCK-Chefcoach.

Unzufrieden mit der Defensivleistung: FCK-Boss Thomas Hengen in Bochum. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Am Ende stand die zehnte Saisonniederlage, die jetzt aber auch wirklich und endgültig die letzten Krümel Aufstiegshoffnung beim FCK vom Tisch wischte. Die Rückrundenbilanz (3 Siege/1 Unentschieden/4 Niederlagen) drehte am Samstag ins Negative, auf Strecke blieb der viermalige Deutsche Meister im neuen Jahr den Nachweis schuldig, ein ernsthafter Kandidat für die Aufstiegsplätze zu sein.

Gründe gibt es dafür etliche, und manche liegen außerhalb des direkten Einflussbereichs von Trainer Lieberknecht. „Wir haben aktuell viele Baustellen. Mit vielen Spielern, die aus Verletzungen kommen und nicht im Rhythmus sind. Die vielleicht auch nicht in ihrer Topverfassung sind. Im Moment ist es keine einfache Phase“, sagte Geschäftsführer Hengen zu nächtlicher Stunde in Bochum. Vor allem defensiv drückt der Schuh, der FCK spielte in der Rückrunde noch nicht einmal zu Null, ich Bochum gab die Abwehr vor allem bei den Gegentoren eins und drei keine gute Figur ab.

Hengen wehrte sich aber mit Nachdruck gegen den Vorwurf, dass es im Team einen Spannungsabfall gebe, nachdem die Aufstiegsplätze außer Reichweite geraten sind. „Wir sind voll in der Saison. Ich höre immer, wir schenken die Saison ab. Das kotzt mich an, da muss ich mich vehement gegen wehren. Wer die Mannschaft heute gesehen hat, kann ihr nichts vorwerfen“, sagte der FCK-Boss.

Der Knackpunkt im Spiel? FCK-Stürmer Norman Bassette stand bei einer Rudelbildung im Mittelpunkt. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Momentan gilt es am Betzenberg, einigen Widerständen zu trotzen. Torjäger Ivan Prtajin (Achillessehnenriss) fehlt an allen Ecken und Enden, andere Angreifer wie Mahir Emreli oder Winterzugang Mergim Berisha sind in ihrer aktuellen Verfassung keine Hilfe. Dazu kommen die meist unfreiwilligen Wechselspiele in der Abwehr, wo in Bochum Mika Haas (schwere Nasennebenhöhlenentzündung) sowie Jacob Rasmussen (Gehirnerschütterung) ausfielen und Maxwell Gyamfi nach seinem Muskelfaserriss erst einmal nur auf der Bank saß. Atanas Chernev rotierte wiederum von der Startelf gegen Paderborn (1:2) direkt auf die Tribüne – Verletzte, Kranke, Rückkehrer und Problemfälle. Keine guten Voraussetzungen, um Konstanz und Stabilität ins Team zu bekommen.

Die Kritik fokussiert sich dennoch auf Trainer Lieberknecht, der die schwierigen Umstände aber nicht als Vorwand für die fehlenden Punkte nehmen will. „Ich glaube, ich hätte jedes Recht dazu, diese Personalsituation als Entschuldigung zu nehmen. Ich habe es noch nie gemacht, weil ich nie einen Spieler, der im Kader ist, dadurch schwächen möchte“, sagte der 52-Jährige im Ruhrstadion. „Es ist keine einfache Situation, aber ich versuche dem als Trainer zu trotzen.“

Hat der FCK im Winter zu viel im Kader verändert?

Die knapp 3000 FCK-Fans reagierten in Bochum trotz der bereits sechsten Auswärtsniederlage der Saison besonnen, ließen aber mit Schmähgesängen Richtung Karlsruhe keinen Zweifel daran, was sie von ihrer Mannschaft im Südwest-Derby gegen den KSC auf dem Betzenberg am Sonntag (13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) erwarten: nichts anderes als einen Sieg. Für die angespannte Stimmung rund um den FCK steht eine ganz wichtige Begegnung an. „Wir wollen Resilienz zeigen und das Derby gewinnen“, forderte Geschäftsführer Hengen.

Kurz bevor er ins Auto Richtung Heimat stieg, äußerte der starke Mann beim FCK in aller Offenheit aber auch noch Selbstkritik. Waren die größeren Umbaumaßnahmen im Kader in der Winterpause (vier Zugänge/sechs Abgänge) vielleicht ein bisschen zu viel des Guten? „Wir müssen uns auch im Management hinterfragen, ob wir im Winter den einen oder anderen Wechsel zu viel vorgenommen haben. Aber wenn ein Spieler hier nicht mehr zufrieden ist und will sich für Spielpraxis ausleihen lassen, dann ist es schwer, dagegen anzugehen“, sagte Hengen, offenbar mit Blick auf den nach Fürth verliehenen Verteidiger Jan Elvedi. „Trotzdem haben wir darüber diskutiert, weil im Winter wenig Zeit ist, einen Spieler zu integrieren.“