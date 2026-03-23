In Karlsruhe endet für die SpVgg Fürth eine Positivserie. Geknickt ist darum auch Verteidiger Jan Elvedi. Schnell aber findet er seinen Optimismus wieder.

Manchmal muss man umdisponieren. Bis wenige Minuten vor dem Abpfiff wäre es richtig und angemessen gewesen, Jan Elvedi zu fragen, wie er sich die sagenhafte Auferstehung der SpVgg Fürth überhaupt erklären kann. Der vom 1. FC Kaiserslautern ins Frankenland verliehene Schweizer kam im Winter, das Kleeblatt, wie der Klub genannt wird, darbte mit 15 Punkten auf dem vorletzten Rang; akute Abstiegsgefahr. Doch die Fürther Elf berappelte sich. Aus den vier letzten Spielen vor der Partie in Karlsruhe schlugen zehn Zähler zu Buche, und bis zur dritten Minute der Nachspielzeit schien es auch im Wildparkstadion so, als würde die Fürther Serie fortbestehen. Dann aber traf der Gastgeber zwei weitere Male – und der Fragesteller musste umdenken.

„Irgendwie haben wir es geschafft, in der 90. Minute die Zuteilung noch mal durcheinanderzubringen“, resümierte Elvedi, „wir haben in der zweiten Halbzeit schon ein paar Fehler zu viel gemacht.“ Insgesamt, sann der Innenverteidiger, habe man gut dagegengehalten. Das Ergebnis sei daher „umso bitterer und ärgerlicher“. Hat das Kleeblatt sich selbst um den Lohn gebracht? „Wir sind aus dem Tritt gekommen und haben nicht mehr so richtig reingefunden. Wenn du so ein Spiel erwischst, bei dem du merkst, es geht irgendwie nix, musst du versuchen, den einen Punkt mit allem zu verteidigen, was du hast. Das ist uns nicht gelungen.“

Auf dem Boden der Tatsachen

Nach dem obligaten Gang in die eigene Kurve war Elvedi kopfschüttelnd durch die Katakomben in die Kabine getrottet, als er einige Minuten später in die Mixed Zone zurückkam, war er zwar noch enttäuscht, aber auch zuversichtlich. Für den Schweizer ist die Niederlage nicht mehr als ein kleines Zwischentief. Und vielleicht sogar ein Realitätscheck, der bei richtiger Analyse der Ursachen für die Niederlage Früchte tragen kann. „Es ist auch gut, dass wir jetzt nicht überheblich werden“, sagte Elvedi, „wir sind alle wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wir alle wissen, um was es geht: Abstiegskampf, Klassenerhalt.“

Die Chancen stehen günstig, dass dieser gelingt. Elvedi hätte seinen Anteil daran. Seit dem 31. Januar gehörte er in acht Partien siebenmal der Startaufstellung an. Nur im ersten Spiel, bei Holstein Kiel (2:1), wurde er erst in der 83. Minute eingewechselt. Sechsmal spielte Elvedi durch, einmal für 89 Minuten. Seine statistischen Werte überzeugen: Passquote 90 Prozent, Zweikampfquote 67 Prozent. Top-Werte, die dafür sprechen, dass Elvedi rasch integriert worden ist. „Ich würde sagen, so stellt man sich eine Leihe vor“, sagt der 29-Jährige zufrieden, „du brauchst die Spielzeit, die bekomme ich aktuell. Ich fühle mich wohl, es macht Spaß. Bis auf heute natürlich ...“

Wie geht es nach dem Rundenfinale weiter?

Elvedi ist davon überzeugt, dass die Niederlage in Karlsruhe die Spielvereinigung nicht aus den Latschen hauen wird. „Auf keinen Fall“, sagt er im Brustton der Überzeugung: „Die letzten Wochen müssen uns so viel Mut machen, dass wir daran wieder anknüpfen können und die Form zurückfinden.“ Sieben Spiele stehen bis zum Saisonende aus. Der Abstiegskampf wird vermutlich bis zur finalen Saisonetappe andauern. Prognosen sind schwierig. Das gilt auch für die Frage, wie es mit Jan Elvedi nach dem Rundenhalali am 17. Mai weitergeht.

Möchte er in Fürth bleiben? Sich noch einmal in Kaiserslautern versuchen? Anderswo seine Zelte aufschlagen? „Das muss man schauen, wenn es so weit ist“, sagt Elvedi. „Es ist jetzt ein bisschen zu früh, um darüber zu reden oder eine Aussage zu treffen.“ Präsentiert Elvedi sich weiter in der Form der zurückliegenden Wochen, dürfte Trainer Heiko Vogel durchaus dazu neigen, für eine Weiterverpflichtung zu plädieren.

Überhaupt ist Vogel mit dem personellen Zuwachs im Winter sehr einverstanden. Alle Neu-Fürther hätten sofort ihre Rolle gefunden, was nicht selbstverständlich sei, sagt der Trainer. Die Integration sei „top verlaufen“, dies spräche für die Charaktere seiner Spieler. „Ich bin sehr glücklich, dass sie da sind.“ Auch Jan Elvedi darf sich gelobt fühlen.