So langsam läuft die Kaderplanung für die kommende Saison beim FCK an. Vier der insgesamt elf ver- und ausgeliehenen Spieler könnten auch künftig eine Rolle spielen.

Wer kommt, wer geht beim 1. FC Kaiserslautern? Diese Frage stellt sich bei zahlreichen Fans, sobald das Sommertransferfenster so langsam in Sichtweite rückt. Noch dauert es rund zweineinhalb Monate, bis offiziell neue Akteure unter Vertrag genommen werden dürfen. Doch bei FCK-Sportdirektor Marcel Klos und Co läuft die Planung schon.

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Ins Auge stechen die zahlreichen Spieler, die die Roten Teufel entweder ge- oder verliehen haben. Elf Akteure sind betroffen. Ausgeliehen sind im aktuellen Kader: Simon Simoni, Paul Joly, Ji-soo Kim, Atanas Chernev und Norman Bassette. Verliehen sind: Jannik Mause, Dickson Abiama, Jannis Heuer, Jan Elvedi, Faride Alidou und Frank Ronstadt. Welche dieser Akteure spielen in der Planung für kommende Saison eine Rolle? Ein Überblick.

Simon Simoni: Der 21-jährige Torhüter ist derzeit die Nummer zwei hinter Julian Krahl. Seit Mitte Januar 2025 ist er von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Laut dem TV-Sender „Sky“ besitzen die Roten Teufel eine Kaufoption über eine Million Euro. Da beim FCK aber Torwarttalent Enis Kamga in den Startlöchern steht, erscheint es eher unwahrscheinlich, dass Simoni auf dem Betzenberg bleibt. Prognose: Kehrt nach Frankfurt zurück.

Atanas Chernev: Der bulgarische Nationalspieler wurde im Winter 2026 als Verstärkung für die Innenverteidigung geholt. Stammklub des 24-Jährigen ist der portugiesische Erstligist Estrela Amadora. Auch bei Chernev soll der FCK eine Kaufoption besitzen. Nach einem guten Auftritt beim 2:2 gegen Schalke 04 fiel Chernev deutlich ab (RHEINPFALZ-Notenschnitt: 4). Auch bei ihm scheint ein fester Wechsel eher keine Option zu sein. Prognose: Rückkehr nach Leih-Ende.

Paul Joly: Nachdem sich der rechte Schienenspieler Simon Asta Mitte August 2025 das Kreuzband anriss, brauchte der FCK dringend einen Ersatz. Und er fand ihn im Franzosen Joly. Nach einem guten Start ist die etwas Formkurve abgeflacht, dennoch stimmen die Leistungen meist (Schnitt: 3,5). Gut möglich, dass der FCK mit dem Duo Joly/Asta in die neue Spielzeit geht. Prognose: Kandidat für festen Wechsel.

Ji-soo Kim: Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2025 ist Kim unter Trainer Torsten Lieberknecht in der Regel gesetzt, sofern der Südkoreaner fit ist. Dass sein Stammklub FC Brentford ihn eine weitere Spielzeit in Kaiserslautern lässt, gilt als eher unwahrscheinlich. Prognose: Kehrt nach Brentford zurück.

Norman Bassette: Der Stürmer hat sich seit seinem Wechsel Anfang Januar langsam eingefunden im Sturm der Roten Teufel (Notenschnitt: 3,8). Ausgeliehen ist der belgische U21-Nationalspieler vom englischen Zweitligisten Coventry City, der kurz vor dem Aufstieg in die Premier League steht. Gut möglich, dass der Zweitliga-Spitzenreiter einer Leih-Verlängerung nicht abgeneigt ist. Prognose: Bleibt eine weitere Saison.

Jannis Heuer und Jan Elvedi: Die beiden Innenverteidiger sind an die Zweitliga-Konkurrenten Preußen Münster (Heuer) und Greuther Fürth (Elvedi) verliehen. Beim FCK zeichnen sich die Abgänge von Kim, Chernev und Luca Sirch (Vertragsende) ab. In der Innenverteidigung besteht also Bedarf, sofern die beiden Verliehenen ihre Zukunft auf dem Betzenberg sehen. Prognose: Kämpfen beim FCK um Kaderplätze.

Dickson Abiama: Rot-Weiss Essen mischt im Aufstiegsrennen der Dritten Liga mit. Ein Garant dafür: Abiama (elf Spiele, zehn Scorerpunkte seit seiner Winter-Leihe). Laut „WAZ“ soll Essen einer festen Verpflichtung nicht abgeneigt sein. Prognose: Kandidat für dauerhaften Wechsel.

Frank Ronstadt: 26 Mal lief Ronstadt seit seiner Ausleihe zu Viktoria Köln in der Dritten Liga auf. Seit dem 24. Spieltag jedoch wenn, dann nur als Joker. Seine Chancen auf Einsatzzeit in Kaiserslautern sind überschaubar. Prognose: Wechsel-Kandidat beim FCK.

Faride Alidou und Jannik Mause: Die Perspektiven von Alidou und Mause sind in Kaiserslautern überschaubar bis nicht vorhanden. Alidou hat bei seinem Leihklub bislang nur vier Mal gespielt (kein Tor, keine Vorlage). Beim FCK dürfte er keine Rolle mehr spielen. Bei Mause sieht es noch schlechter aus. Bei Rot-Weiss Essen ist er aussortiert worden. Kaum vorstellbar, dass er beim FCK noch einmal eine Chance erhält. Prognose: Keine Perspektive.