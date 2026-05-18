War es nun eine gute oder eine schlechte Spielzeit für den FCK? Am Ende steht Tabellenplatz sechs. Worauf die Roten Teufel 2026/27 aufbauen können – und wo nicht.

Der 1. FC Kaiserslautern beendet die Saison 2025/26 in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf dem sechsten Tabellenplatz. 52 Punkte holte der Klub bei 16 Siegen, 14 Niederlagen und vier Unentschieden. Nun geht der Blick nach vorne, auf die Zeit nach der Sommerpause. Woran müssen die Verantwortlichen arbeiten? Was kann man aus dieser Saison mitnehmen? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Weiter die Jugend fördern

Die Jugend hat nach Jahren wieder einen großen Stellenwert beim FCK. Eigengewächs Mika Haas ist in dieser Saison Stammspieler geworden. Unter Trainer Lieberknecht haben die Talente Enis Kamga, Dion Hofmeister, Ben Jungfleisch, Erik Müller, Owen Gibs und David Schramm erste Schritte im Profiteam gemacht. U19-Nationaltorwart Kamga soll dem Vernehmen nach in der kommenden Spielzeit fest im Profikader stehen.

Ganz uneigennützig ist die Strategie der Jugendförderung natürlich nicht. Startet ein Talent so richtig durch, lässt es sich unter Umständen für ein nettes Sümmchen weiterverkaufen. Medienberichten zufolge könnte zum Beispiel Hertha BSC mit Mittelfeldjuwel Kennet Eichhorn einen zweistelligen Millionenbetrag einstreichen. Solche Summen winken dem FCK voraussichtlich nicht in diesem Sommer. Aber immerhin entlohnt die Deutsche Fußball-Liga, die ab kommender Saison unter dem Namen ihres Premiumprodukts – Bundesliga – firmiert, Einsatzzeiten lokaler Talente mit einem kleinen Obolus.

Gute Gründe für den FCK, den in dieser Saison eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Auch unabhängig vom Mann auf dem Cheftrainerposten. Unter Lieberknechts Vorgänger Markus Anfang war Spielzeit für Haas und Co. noch etwas übersichtlicher. Der FCK wäre gut beraten, die Einsatzzeiten der Jungen unabhängig vom Mann auf dem Trainerstuhl zu machen. Sei es, bei der Zielsetzung für den Amtsinhaber neben der sportlichen Entwicklung auch die der Talente festzuhalten. Lobpreisungen wie „Endlich setzt wieder einer auf die Jugend“ wären obsolet. Denn das gehört dann schließlich zur Grundanforderung.

Die FCK-Fans zeigten in dieser Saison wieder beeindruckende Choreographien (hier beim 2:0 gegen Bielefeld). Foto: Ralf Moray

Der Kader muss resilienter werden

Nicht jede Idee, mag sie auch noch so gut sein, geht am Ende auf. Das dürfte auch den Kaderplanern beim FCK im Laufe dieser Saison bewusst geworden sein. Sei es das Verletzungspech, das mehrfach Top-Torjäger Ivan Prtajin lahmlegte. Erst mit muskulären Problemen, dann Ende Januar mit einem Achillessehnenriss. Oder Ji-soo Kim, eine echte Verstärkung in der Defensive, den muskuläre Probleme monatelang zum Zuschauen verdammten.

Für Trainer Lieberknecht waren all die Verletzungen kein Grund, sich zu beschweren. Aber das ein oder andere Mal dürfte er insgeheim das Pech schon verflucht haben. Vor allem, wenn bei einzelnen Spielern zu Blessuren auch noch eigenwillige Charakterzüge hinzukommen. So beklagte sich der als kreative Impulsgeber geholte Mahir Emreli immer wieder in der Saison öffentlich über mangelnde Einsatzzeit – und verletzte sich dann auch noch prompt, als er mal wieder eine Chance bekam.

Richtig brenzlig wird es, wenn der Ersatz zwar qualitativ hochwertig ist, aber immer wieder durch Aussetzer auffällt, wie Jacob Rasmussen, immerhin mit Europa-League-Erfahrung. Oder vom Trainer ob mangelnder Spielpraxis als „mittelfristiges Projekt“ bezeichnet wird, wie Ex-Nationalspieler Mergim Berisha. All das ist wenig förderlich für die Teamchemie. Erst recht, wenn es dann noch vor fremden Kurven und ohne den gewohnt lautstarken heimischen Support gilt, Rückschläge zu verdauen.

Stabiles Trainerteam

Der Cheftrainer ist verantwortlich für den sportlichen Erfolg der Mannschaft. Er hält dann auch den Kopf bei Misserfolgen hin. Ein eingespieltes, harmonierendes Trainerteam ist da ganz wichtig. Lieberknecht bekam quasi eine fertige (Trainer)-Mannschaft vor die Nase gesetzt – außer bei Carsten Rump. Den wollte er als seinen Assistenten haben. Doch der tauchte Ende März, Anfang April plötzlich ab, nachdem er sich am Knie hatte operieren lassen. Ob er wieder kommt, ist mehr denn je offen. Die Zeichen deuten auf eine Trennung hin. „Carsten Rump fällt aktuell krankheitsbedingt aus. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns dazu nicht weiter äußern werden“, antwortete der FCK auf eine Nachfrage dieser Zeitung. Dagegen ist Torwartkoordinator Denis Rudel seit Jahresanfang nicht mehr Teil des Trainerteams. Dessen Vertrag endet im Juni 2026. Informationen dieser Zeitung zufolge bezahlt der FCK Rudel bis Juni weiter. „Zu Vertragsdetails äußert sich der 1. FC Kaiserslautern generell nicht öffentlich“, schreibt der FCK auf Nachfrage.

Kontinuierliches Arbeiten ist für Lieberknecht bei solch einer Fluktuation schwierig. Zumal ein Teil seines Trainerteams ging, als der FCK noch im Aufstiegsrennen mitmischte.