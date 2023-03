Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ungeachtet der Ergebniskrise sieht der Routinier der Roten Teufel unter einem Aspekt eine Fortentwicklung. Er hat aber auch Wünsche.

In seiner Funktion als Torwächter des 1. FC Kaiserslautern erinnert Andreas Luthe sich mit sehr gemischten Gefühlen an manch eine wilde Partie der Hinserie, in welche die Roten Teufel verwickelt waren.