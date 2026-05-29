Naatan Skyttä hat mit starken Leistungen beim FCK auf sich aufmerksam gemacht. Er ist zum Nationalspieler gereift – und wird angeblich von Bundesligisten beobachtet.

Weit hat es Naatan Skyttä nicht. Eigentlich. Gut 80 Kilometer trennen den Betzenberg, wo der Finne mit dem 1. FC Kaiserslautern im Ligaalltag spielt, und die Mewa Arena in Mainz. Dort trifft der 24-Jährige mit der finnischen Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr) auf die deutsche Elf. Wie gesagt: nicht weit, eigentlich.

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Aber Skyttä reist nicht von seinem Arbeitsplatz aus in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Er kommt aus Finnland. In seine Heimat hat es ihn nach dem Saisonabschluss mit dem FCK in Magdeburg (1:0) Mitte Mai verschlagen. In den Tagen vor dem Spiel machen er und seine Teamkollegen in Frankfurt Station. Denn dort, am DFB-Campus, ist die Mannschaft untergebracht.

Es geht um’s Verteidigen

Und nun geht es unweit seiner pfälzischen Wahlheimat gegen den Fußball-Weltmeister von 2014. „Es ist schön, in Deutschland zu spielen. Das ist eines der besten Teams dieser Welt“, sagt Skyttä zwei Tage vor dem Duell im Gespräch mit dieser Zeitung. „Sie werden wahrscheinlich die meiste Zeit den Ball haben. Für uns wird es darum gehen, gut zu verteidigen.“ Umso besonderer ist die Begegnung, da sie eben nicht weit entfernt von Kaiserslautern ausgetragen wird. Diesen Umstand wird voraussichtlich auch Torsten Lieberknecht nutzen und seinen Schützling im finnischen Team von der Tribüne aus beobachten, berichtet Skyttä. Der FCK-Trainer lebt in Darmstadt, rund eine halbe Autostunde vom Spielort Mainz entfernt.

Skyttä hat mit einer starken ersten Saison auf dem Betzenberg auf sich aufmerksam gemacht. Anfang August 2025 war der nun 24-Jährige vom französischen Zweitligisten USL Dünkirchen auf den Betzenberg gewechselt. In 32 Partien in der Zweiten Fußball-Bundesliga gelangen ihm seitdem neun Tore und fünf Vorlagen. Die Fans wählten ihn im November 2025 zum Shootingstar des Bundesliga-Unterhauses. Und im Oktober 2025 wurde er von Nationaltrainer Jacob Friis, mit seinem ersten A-Länderspiel belohnt. In der WM-Qualifikation wurde er beim 0:4 gegen die Niederlande kurz vor Schluss eingewechselt.

Vier Länderspiele und ein Tor

Beim Turnier in den USA sind die Finnen nicht dabei. In der Quali-Gruppe G reichte es hinter „Oranje“ und Polen nur für Platz drei. Aber Skyttä verfolgt das Turnier aus der Ferne. Zumindest einen Teil der Partien. Denn: „Manche Spiele laufen aus europäischer Sicht sehr spät. Aber ich denke, ab dem Viertelfinale werde ich ein paar Partien mehr schauen“, sagt er. Wen sieht er unter den Favoriten auf den Titel in den USA, Kanada und Mexiko? Skyttä überlegt kurz. „Frankreich oder Deutschland“, sagt er dann. Persönlich wird er vor allem den Norwegern die Daumen drücken. Auch die Schweden will er im Auge behalten.

Im Nationaldress hat der Rote Teufel bislang drei weitere Spiele absolviert. Im März gelang ihm gegen Kap Verde sogar sein erstes Länderspieltor. Vielleicht legt er ja im Test gegen die Deutschen nach. Auch wenn die Finnen nicht für die WM qualifiziert sind, ist die Partie nicht ohne Bedeutung für die Nordeuropäer. Die Erkenntnisse helfen bei den Länderspielen im Herbst, sagt Skyttä. Da geht es für die Finnen und auch Deutschland wieder in der Nations League zur Sache. Die erste Länderspielpause der Saison 2026/27 ist Rahmenkalender der Deutschen Fußball-Liga, ab Sommer mit neuem Namen („Bundesliga“), vom 21. September bis 6. Oktober vermerkt.

Sommerurlaub in Finnland

Ende Juni werden die Roten Teufel aber erst einmal zum Trainingsauftakt zurück auf dem Betzenberg erwartet. Skyttä bekommt eine kleine Urlaubsverlängerung, wegen der beiden Länderspiele gegen Deutschland und Ungarn. „Ein paar Tage“, sagt Skyttä. Der Finne hat sich mit den starken Leistungen während seiner Premierensaison in Deutschland Medienberichten zufolge auch in den Fokus einiger höherklassigen Klubs gespielt. Davon will der angeblich Umworbene derzeit aber nichts wissen. „Mein Fokus liegt voll auf dem Nationalteam“, sagt Skyttä.

Wenn die beiden Länderspiele um sind, geht es für den 24-Jährigen in den Sommerurlaub. Die meiste Zeit wird er in seiner Heimat Finnland sein. Dann ist Familienzeit angesagt. Und natürlich Freunde treffen. Das geht schließlich nur schwer, während der langen Saison. Dann weilt Skyttä ja knapp zwei Flugstunden entfernt, in Kaiserslautern auf dem Betzenberg.