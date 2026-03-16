Die Art und Weise, wie der FCK gegen den KSC gewinnt, verblüfft. Eine Ansprache zeigt Wirkung. Sie führt dazu, dass der FCK beide Südwestderbys in einer Saison gewinnt.

Die Worte haben die Profis des 1. FC Kaiserslautern sensibilisiert. Nach dem Abschlusstraining vor dem Derby gegen den Karlsruher SC am Samstag tauchte eine Delegation der FCK-Ultras auf dem Trainingsgelände auf und sprach zur Mannschaft. Es war keine Abrechnung. Es war eine sachliche Ansage, eine Aufmunterung. „Es war ein Erscheinen von den Jungs, mit gewählten Worten, die man nicht so oft gehört hat“, sagt FCK-Trainer Torsten Lieberknecht: „Oft kennt man so Situationen, da wird emotional gesprochen. Das war aber eine der besten Reden, die ich von einem Ultra gehört habe. Er ist auf den Punkt gekommen. Es ging um die Saison, um die Zufriedenheit der Saison, um die sorglose Saison, die wir haben und die Bedeutsamkeit. Es war kein hochemotionales Aufpeitschen der Saison. Die Worte waren sensationell gewählt. “

FCK-Spieler laufen die letzten Meter zum Spiel

Die Worte zeigten ihre Wirkung – und der Fußmarsch der Mannschaft vor dem Spiel. Weil der FCK-Mannschaftsbus im Stau stand, liefen die Spieler die restlichen Meter von der Bremer Straße auf den Betzenberg. Der FCK gewann das 69. Derby gegen den KSC mit 3:0 (2:0) nach Toren von Semih Sahin (3.), Mergim Berisha (14.) und Mahir Emreli (90+1). Für die Ultras des FCK, die weiteren Anhänger und die Mannschaft war es eine Erleichterung, ein Festtag. Dass eine bestimmte Fangruppe das Empfinden verspürt, zur Mannschaft zu reden, zeigt, wie bedeutend ihnen ein Sieg gegen den KSC ist. Denn vor dem Spiel in Braunschweig oder gegen Fürth hätten die Fans auch diese Brandrede halten können. Aber sie wählten den Zeitpunkt ganz bewusst aus vor dem brisanten Derby gegen den KSC. Nun: Wenn garantiert würde, dass nach so einer Ansprache jede Woche so ein überzeugender Auftritt herausspringt, dann sollten die Ultras immer zu den Profs reden. Aber diese Regelmäßigkeit würde wohl ihre Wirkung schnell verlieren.

Semih Sahin erzielte das 1:0 für den FCK. »Es war Druck da«, sagte er. Foto: Ralf Moray

Jedenfalls war die Art und Weise, wie der FCK am Sonntag vor 49.327 Zuschauern im zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ausverkauften Fritz-Walter-Stadion gegen den KSC auftrat, durchaus verblüffend. Denn so griffig, so strukturiert, so konsequent trat der FCK selten in dieser Saison auf. Das 3:0 war daher ein Sieg der besseren Güteklasse in dieser Saison. „Die beiden schnellen Tore waren schon ein Türöffner für uns“, sagte Torschütze Semih Sahin: „Es war Druck da, und den Druck konnten wir dann ein bisschen von uns loslösen. Das tut gut, und es ist dann halt auch für den KSC schwierig, vor allem in diesem Stadion. Wenn man dann früh hinten liegt, wird es noch schwieriger. Wir waren heute reif genug, das zu Ende zu spielen. Vielleicht gibt uns dieser Derbysieg noch einmal einen Push, dass wir die acht Spiele auch noch gut zu Ende spielen.“

Jubel statt Pfiffe

Der Derbysieg war keine Versöhnung mit den Fans, denn es gab keinen Bruch. Er war Balsam auf die zuletzt geschundene Seele. Beim letzten Heimsieg Mitte Februar gegen Greuther Fürth pfiffen Teile der Fans nach dem Spiel. Am Sonntag gegen den KSC jubelten die Anhänger. Das Stadion leerte sich langsam. So sehr freudetrunken waren die Fans ob des Derbytriumphes. „So sollte man ein Derby angehen, und so fühlt es sich richtig gut an“, sagte Marlon Ritter. Der Kapitän des FCK trug nach dem Spiel ein dunkelrotes T-Shirt mit der Aufschrift „Kein Schorle den Badensern.“

Dreimal in einer Saison beide Derbys gewonnen

Dieses Kleidungsstück sorgte im Hinspiel für Missstimmung im Lager des KSC. Ritter war dies beim 3:2-Sieg im Hinspiel schon egal und nun auch am Sonntag. Denn das 3:0 war in doppelter Hinsicht ein Feiertag. Es war nämlich erst das dritte Mal in der langen Derby-Geschichte beider Vereine, dass der FCK in einer Saison beide Duelle gewann. Zuletzt gelang dies dem FCK in den Spielzeiten 2009/10 und 1975/76. In dieser Statistik überflügelte Kaiserslautern nun den KSC. Die Badener gewannen beide Duelle in der Saison 1964/65 und 1988/89.

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht war angetan von einer sachlichen Ansprache der FCK-Ultras. Foto: Ralf Moray

Der Erfolg am Sonntag war ein Sieg, der auf das Mindset zurückzuführen ist. Der FCK wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen. Denn die Zahlen deuten nicht auf eine Dominanz des FCK hin. Gerade mal 13 Meter mehr lief der FCK im Spiel, hatte weniger Ballbesitz, weniger gespielte Pässe. Aber der FCK hatte eben die Gier, die Galligkeit, etwas erreichen zu wollen. Das gab den Ausschlag. Hinzu kam etwas Spielglück, dass Marvin Wanitzek und Ben Farhat in den ersten beiden Spielminuten ihre Chancen nicht nutzten. „Die Lauterer hatten auch die richtige Betzenberg-Mentalität in den Zweikämpfen. Eigentlich hätte der Gegner uns heute, wenn er ein bisschen besser ausspielt, bis zur 60. Minute komplett den Stecker ziehen können. Wir hatten Glück, dass der FCK uns noch lange ein bisschen leben gelassen hat“, sagte KSC-Trainer Christian Eichner.