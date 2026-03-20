Auf dem Betzenberg gilt Miroslav Klose immer noch als Ikone. Doch das vierte Wiedersehen mit dem FCK in Nürnberg am Samstag fühlt sich fast wie Zweitliga-Alltag an.

Die heiße Liebe von früher ist erkaltet. Wenn Miroslav Klose am Samstag (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) als Trainer des 1. FC Nürnberg zum mittlerweile vierten Mal auf seinen ehemaligen Verein 1. FC Kaiserslautern trifft, ist das für ihn kein außergewöhnlich emotionales Spiel mehr. Es fühlt sich fast ein bisschen nach Zweitliga-Alltag an. „Es bleibt etwas Besonderes, aber wenn man das vierte Spiel gegen den FCK macht, sind da natürlich andere Gefühle. Ich bin jetzt schon länger beim Club und möchte auch gegen Kaiserslautern gewinnen“, sagte Klose am Donnerstag auf der Pressekonferenz des FCN.

Nüchtern, das beschreibt Kloses Umgang mit dem Verein, bei dem er nach einer unkonventionellen Karriere den Durchbruch im Profifußball schaffte und zum Nationalstürmer reifte, mittlerweile am besten. Einmal hatte sich kurz ein Zeitfenster geöffnet, in dem der Weltmeister von 2014 und sein Heimatklub wieder zueinander finden hätten können. Doch im Dezember 2023 entschied sich Geschäftsführer Thomas Hengen für Dimitrios Grammozis statt für Klose als neuen Trainer. Seitdem gilt das Verhältnis der Ex-Profis Hengen und Klose, die drei Jahre lang beim FCK zusammenspielten, als ziemlich geschäftsmäßig.

»Der Kontakt ist nie abgerissen«: Mahir Emreli (links) und Miroslav Klose. Foto: IMAGO/Zink

Der mittlerweile 47-jährige frühere Weltklasse-Stürmer, der in der Nähe von Kusel aufwuchs, hat den kompletten Fokus auf seine zweite Karriere als Trainer gelegt. Und da verhindern, so kann man sein Auftreten interpretieren, zu viel alte Sentimentalitäten den Blick aufs Wesentliche. Klose will beruflich ein neues, erfolgreiches Kapitel aufschlagen und mag deshalb nicht mehr so gerne über die alten Zeiten reden. Interview-Anfragen dieser Zeitung lehnte der Westpfälzer mit schlesischen Wurzeln bereits mehrere Male ab. „Miro ist bei Kaiserslautern eine der Ikonen, mit ihm wird hier immer sehr viel verbunden werden. Aber für ihn ist es wichtiger, als Trainer wahrgenommen zu werden“, sagte sein Lauterer Kollege Torsten Lieberknecht. Seine FCK-Vergangenheit werde für Klose am Samstag „keine große Rolle spielen. Er wird seine Mannschaft wie immer auf das Spiel vorbereiten.“

Immer noch guten Kontakt zu Emreli

Kloses persönliche Bilanz gegen den FCK ist bisher gut. In Nürnberg trennten sich beide Klubs im November 2024 0:0, auf dem Betzenberg gab es ein 1:1-Unentschieden im Hinspiel dieser Saison und einen 2:1-Sieg bei seiner ersten Rückkehr ins Fritz-Walter-Stadion im April 2025. Unter den Torschützen für Nürnberg war damals ein Angreifer, der jetzt für die Roten Teufel stürmt: Mahir Emreli.

Klose und der Aserbaidschaner haben sich nicht aus den Augen verloren. „Es ist mir wichtig, die Beziehung zu ihm weiter zu pflegen. Der Kontakt ist nie abgerissen, was ich unglaublich schön. Er und ich freuen uns beide aufs Wiedersehen“, sagte der Nürnberger Trainer. Wenn Emreli in Topform sei, könne er nur schwer gestoppt werden. Allerdings hätten ihn in seinem dreiviertel Jahr in der Pfalz auch immer wieder Verletzungen zurückgeworfen.

Es soll bald wieder weiter nach oben gehen

In das Duell mit dem FCK gehen die Franken als Tabellenzehnter im halbwegs gesicherten Mittelfeld. Nach einem erneuten riesigen Umbruch im vergangenen Sommer und einer schwierigen ersten Saisonphase hat Klose die Nürnberger stabilisiert – auch wenn die junge Mannschaft (Durchschnittsalter 23,4 Jahre) manchmal noch zu Leistungsschwankungen neigt. „Das wird ein schwieriges Spiel. Nürnberg hat eine hohe individuelle Qualität, sie haben zuletzt in Kiel gewonnen. Das macht man auch nicht einfach so im Vorbeigehen“, warnte FCK-Verteidiger Luca Sirch prophylaktisch vor Kloses Team.

Die Aufbauarbeit des 137-maligen Nationalspielers wird auch von den Verantwortlichen in Nürnberg goutiert. Im Februar verlängerte der Zweitligist Kloses Vertrag bis 2028, vorausgegangen waren durchaus kontroverse Diskussionen über die künftigen Ziele. Der ambitionierte Trainer will nicht wie bisher jeden Sommer seine besten Spieler ziehen lassen müssen, das gemeinsame Ziel soll es sein, wieder in die obere Tabellenregion vorzustoßen. „Zusammen wollen wir den Club weiterentwickeln und nach vorne bringen“, sagte Klose. „Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem Club, der Region und den Menschen hier. Wir haben hier etwas angefangen, das ich unbedingt zu Ende führen möchte.“ Klingt ganz danach, als habe die FCK-Ikone eine andere Liebe gefunden.