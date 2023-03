Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dirk Schuster kehrt mit den Roten Teufeln an die Stätte seiner bislang größten Erfolge als Trainer zurück. Vor dem Spiel bei Darmstadt 98 steht er vor einem Personalpuzzle.

Wenn Dirk Schuster in das Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt zurückkehrt, dann muss schier zwangsläufig nachgeforscht werden, ob dies für den inzwischen 55 Jahre alten Fußball-Lehrer