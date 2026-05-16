Am Sonntag tritt der FCK beim 1. FC Magdeburg an. Gegen die Sachsen-Anhaltiner sehen die Roten Teufel traditionell schlecht aus. Es ist nicht der einzige Angstgegner.

Das Konzept Angstgegner begegnet dem professionellen Beobachter der Fußballszene längst in fast inflationärer Regelmäßigkeit. Auch wenn der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (15.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) zum 1. FC Magdeburg reist, ist der populäre Begriff wieder omnipräsent. Denn ein Blick in die Empirie beweist, dass die Sachsen-Anhaltiner tatsächlich zu den Gegnern gehören, gegen die der FCK besonders oft schlecht aussieht. Bei 13 Aufeinandertreffen setzte es sechs Niederlagen, bei fünf Unentschieden verließen die Pfälzer nur zweimal mit drei Punkten den Platz. Aus Magdeburg brachten die Pfälzer seit der Rückkehr in die Zweite Liga 2022 keinen einzigen Punkt mit. Die dürftige Siegquote von 15,4 Prozent wird nur noch gegen einen deutschen Klub, mit dem sich der FCK in der Vergangenheit regelmäßig gemessen hat, unterboten.

Auch Torsten Lieberknecht ist bewusst, dass sein Team da beim Saisonfinale zu einem Rivalen reist, mit dem die Lauterer traditionell Schwierigkeiten haben. „Wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass der FCK 2020 zu Corona-Zeiten zum letzten Mal in Magdeburg gewonnen hat. Es gibt Gegner, die liegen einem. Und dann gibt es Gegner, die liegen einem nicht“, sagte der Lauterer Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag. Den ominösen Begriff wollte Lieberknecht in Bezug auf den FCM aber nicht verwenden. „Ich weiß nicht, ob man von einem Angstgegner sprechen kann.“ Vielleicht speist sich diese zurückhaltende Einschätzung auch aus der Tatsache, dass Lieberknecht selbst auf eine sehr gute Bilanz gegen Magdeburg blickt. Das 2:3 im Hinspiel kurz vor Weihnachten war die erste Niederlage des Haßlochers als Trainer gegen den FCM nach zuvor vier Siegen und einem Unentschieden.

Auch gegen Elversberg, hier Trainer Vincent Wagner, tut sich der FCK meistens schwer. Foto: Anke Waelischmiller/dpa

Damals im Fritz-Walter-Stadion untermauerte allerdings ein Magdeburger seinen Ruf als echter Betze-Schreck. Der gebürtige Frankenthaler Baris Atik, einst auch einmal eine Saison lang beim FCK, schoss beim 3:2-Sieg bereits sein insgesamt viertes Tor gegen den Klub aus seiner pfälzischen Heimat. Wenn Lieberknecht davon spricht, dass es eine „Herausforderung“ werde, die starke Magdeburger Offensive einzuhegen, meint er Atik und Torjäger Mateusz Zukowski (17 Saisontreffer). FCK-Angstgegner Magdeburg verfügt also durchaus über gehobene fußballerische Qualität.

Auch die Sportwissenschaft hat sich schon mit dem Phänomen beschäftigt. „Angst essen Punkte auf“ betitelte das Fußballmagazin „11 Freunde“ einen Hintergrund zum Thema Angstgegner, in dem die Kölner Sportpsychologin Johanna Belz Erhellendes zur Aufklärung des Sachverhalts beiträgt. Negative Erfahrungen gegen bestimmte Gegner in der Vergangenheit führten zu einem „Gefühl der Hilflosigkeit, weil sowieso egal ist, was ich mache“, erklärt Belz. „Das mündet dann schnell in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die Spieler beginnen oft risikoärmer, unkreativer und unflexibler aufzutreten, denn Emotionen beeinflussen das Verhalten und damit auch die Leistung“, sagt die Wissenschaftlerin.

Als Breitner die Punkte mit der Post schicken wollte

Auch der FCK hat über all die Jahren gegen einige Gegner eine derartige Blockade entwickelt. Schaut man in die Statistiken, gehören der FC Augsburg (Siegquote 20 Prozent), der 1. FC Heidenheim (20 Prozent) und in den beiden zurückliegenden Jahren vor allem die SV Elversberg (16,7 Prozent) zu den Vereinen, bei dem viele FCK-Fans schon im Vorfeld in vorauseilenden Fatalismus verfallen. Die gruseligste Bilanz weisen die Roten Teufel auf nationaler Ebene allerdings gegen die TSG Hoffenheim auf: 9 Partien, 7 Niederlagen, 2 Unentschieden, 0 Siege, Siegquote 0 Prozent.

Verglichen mit dieser trostlosen Statistik liest sich die historische Lauterer Ausbeute gegen Rekordmeister FC Bayern achtbar. Bei 100 Aufeinandertreffen sprangen immerhin 24 Siege (16 Unentschieden, 60 Niederlagen) heraus. Es gab sogar Zeiten, als der FCK als der große Angstgegner der Bayern galt. „Nach Kaiserslautern brauchen wir gar nicht mehr hinzufahren“, seufzte Paul Breitner 1982, „am besten schicken wir die Punkte mit der Post.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die Münchner seit sieben Jahren nicht mehr auf dem Betzenberg gewonnen. Das Jahrhundertspiel 1973, als die Roten Teufel einen 1:4-Rückstand noch in einen 7:4-Triumph verwandelten, hatte sich offensichtlich dauerhaft in den Bayern-Köpfen festgesetzt.

Gruselige Bilanz: Gegen die TSG Hoffenheim gewann der FCK noch keines seiner neun Spiele, verlor sieben. Foto: imago/Jan Huebner

Der aktuelle Trainer Lieberknecht taugt in diesem Zusammenhang allerdings nicht als glaubwürdiger Kronzeuge, um dieses historische Image in der Fußball-Gegenwart mal wieder aufzufrischen – wenn der FCK bei einem Aufstieg wieder mal auf den unumstrittenen Branchenführer in der Fußball-Bundesliga treffen sollte. Sechsmal traf Lieberknecht bei seinen Stationen in Braunschweig und Darmstadt auf die Münchner, sechsmal hieß der Sieger FC Bayern. Von einem persönlichen Angstgegner zu sprechen, fühlt sich in diesem konkreten Fall aber irgendwie falsch an.

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