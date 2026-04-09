Die Erlösung im Abstiegskampf, ein beinahe leerer Gästeblock und natürlich das Pokalfinale – seit der FCK zurück in Liga zwei ist, sind Fahrten nach Berlin nie langweilig.

Berlin, Berlin, der FCK fährt nach Berlin. Am Samstag ist es wieder so weit. Der 1. FC Kaiserslautern gastiert ab 13 Uhr bei Hertha BSC (Liveblog auf rheinpfalz.de). Wenn die Roten Teufel in jüngerer Vergangenheit, genauer gesagt: seit dem Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga 2022, in die Hauptstadt gefahren sind, war immer was los. Ein Überblick.

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DFB-Pokal-Viertelfinale 2024

Es ist Ende Januar und der FCK steckt mit Trainer Dimitrios Grammozis mitten im Abstiegskampf in Liga zwei. Im Ligaalltag macht zumindest der jüngste 4:1 über Bundesliga-Absteiger Schalke 04 Mut. Und im DFB-Pokal wartet im Berliner Sport-Club nun im Viertelfinale der zweite Absteiger aus dem Oberhaus. Aber kein Problem: Die Roten Teufel gewinnen souverän 3:1. Für Grammozis ist es der letzte Triumph als FCK-Trainer. Er wird Mitte Februar durch Friedhelm Funkel ersetzt.

Liga-Rückrunde 2024

Der steht dann auch binnen weniger Wochen zweimal im Berliner Olympiastadion an der Seitenlinie. Es ist inzwischen Mitte Mai und der FCK hat sich unter Funkel etwas Luft im Rennen um den Ligaverbleib verschafft. Ein Sieg und auch die letzten Abstiegsängste sind beseitigt. Aber der FCK verliert 1:3. Aber die Konkurrenz spielt mit: Hansa Rostock unterliegt zeitgleich auf Schalke und Braunschweig schlägt einen Tag später Wiesbaden. Geschafft: Der FCK bleibt zweitklassig.

DFB-Pokalfinale 2024

Und damit Bühne frei für das wohl größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte: das Pokalfinale 2024. Im Olympiastadion wartet aber nicht die „Alte Dame“, die wurde ja im Viertelfinale vom FCK rausgeworfen, sondern der Deutsche Meister, Bayer 04 Leverkusen. Auf die rund zwei Tage andauernde rot-weiße Party in der Hauptstadt folgt ein eher dröges Spiel, das Leverkusen mit 1:0 gewinnt. Höhepunkt der Partie ist die Choreographie der mitgereisten Pfälzer – vor dem Anpfiff.

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Liga-Rückrunde 2025

Auch das erste FCK-Gastspiel in Berlin nach dem Pokalfinale wird durch ein einziges Tor entschieden. Dieses Mal mit dem besseren Ende für die Roten Teufel. Luca Sirch sorgt am 8. Februar 2025 für den Auswärtsdreier. Wie gegen Leverkusen ist aber viel interessanter, was vor Anpfiff vorgefallen ist. Während der Partie teilt die Polizei mit, dass einem Großteil des Lauterer Anhangs die Weiterfahrt nach Berlin untersagt wurde. Auf einem Autobahnrastplatz nahe Eisenach sollen mehrere FCK-Fans Anhänger von Alemannia Aachen angegriffen haben. Dementsprechend groß sind die Lücken im Gästeblock.

DFB-Pokal-Achtelfinale

Es dauert bis Anfang Dezember, ehe die Roten Teufel ins Olympiastadion zurückkehren. Im DFB-Pokal 2025/26 stehen sie im Achtelfinale der Hertha gegenüber. Das Liga-Hinspiel war wenige Wochen zuvor auf dem Betzenberg mit 1:0 an die Gäste gegangen. Wer nun wieder im Pokal sehnsüchtig ans Viertelfinale im Januar 2024 zurückdenkt, wird nach sechs Minuten jäh in die Realität zurückgerissen. So lange dauert es, bis die Berliner das erste von sechs Toren an diesem Abend erzielen. Dem haben die Lauterer nur einen Treffer entgegenzusetzen – und segeln hochkant aus dem Cup.

Wenn es nach FCK-Trainer Torsten Lieberknecht und seinem Team geht, müsste es am Samstag nicht so ereignisreich werden.