Vier Spieler hat der 1. FC Kaiserslautern im Winter neu dazugeholt. Ihre Startbilanz fällt ganz unterschiedlich aus, wie unser Transfercheck zeigt.

Sechs Abgänge, vier Zugänge: Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Kader im Winter noch einmal ordentlich umgekrempelt. Nach knapp zwei Monaten ziehen wir eine erste Bilanz. Wer von den Neuen hat eingeschlagen? Wer droht, ein Flop zu werden? Unsere Wintertransfer-Check beim FCK.

Innenverteidiger Jacob Rasmussen kämpft noch mit Anpassungsschwierigkeiten. Foto: Ralf Moray

Jacob Rasmussen

Bei seinem Startelfdebüt in Darmstadt (0:4) war der Däne gleich an zwei Gegentoren direkt beteiligt. Danach stabilisierte sich Rasmussen (RHEINPFALZ-Durchschnittsnote 4,2), der zwischenzeitlich durch eine Gehirnerschütterung ausgebremst wurde, halbwegs. Momentan muss sich der Zugang von RB Salzburg erstmal hinten anstellen: Im Derby gegen Karlsruhe spielte Rasmussen nur 16 Minuten, in Nürnberg (0:3) saß er das komplette Spiel auf der Bank. Von einem gestandenen Verteidiger, der schon in der Europa League, in der Serie A und der Bundesliga gespielt hat, darf man sicher mehr erwarten – trotz der Anpassungszeit, die man jedem neuen Spieler zugestehen muss.

RHEINPFALZ-Fazit: Rasmussens Potenzial ist unbestritten, gerade in der Spieleröffnung mit seinem linken Fuß. Nur gezeigt hat er es beim FCK bisher kaum. Spätestens in der neuen Saison, wenn Leihspieler Ji-soo Kim wahrscheinlich zurück zum FC Brentford nach England gehen wird, kommt auf den Dänen mehr Verantwortung in der Lauterer Defensive zu.

Zwei Tore, zwei Vorlagen: Stürmer Norman Bassette bekommt mittlerweile viele nette Nachrichten geschickt. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Norman Bassette

Der belgische U21-Nationalstürmer hatte einen schwierigen Start am Betzenberg. Nachdem er beim 1:0-Kampfsieg gegen Fürth mehrere hochkarätige Möglichkeiten ausgelassen hatte, wurde Bassette in den sozialen Medien auf teils unterirdischem Niveau angefeindet. Trainer Lieberknecht sah sich genötigt, einzugreifen. „Gegen Fürth hat er zwei tausendprozentige Chancen liegenlassen. Was danach auf ihn eingeprasselt ist, war wirklich eine unsägliche Kritik. Das war nicht mehr normal, sondern unter der Gürtellinie, was so ein junger Spieler in den sozialen Netzwerken über sich ergehen lassen muss“, sagte der FCK-Coach eine Woche später, nach einem 3:2-Sieg bei Preußen Münster. Von einer „Verrohung der Gesellschaft“ sprach Lieberknecht.

In Münster hatte Bassette mit einem Tor und einer Vorlage bewiesen, dass er nicht nur schnell sowie ein guter Pressing- und Umschaltspieler ist, sondern auch über Qualitäten im Abschluss verfügt. Es folgte ein weiteres Tor in Bochum (2:3) und eine Vorlage beim 3:0 im Derby gegen den KSC. Macht in Summe vier Scorerpunkte bei zehn Einsätzen (RHEINPFALZ-Durchschnittsnote 3,8). Eine solide, wenn auch ausbaufähige Quote.

RHEINPFALZ-Fazit: Bassette kann perspektivisch eine echte Bereicherung für das Lauterer Angriffsspiel werden. Ein echter Knipser wird aus dem Belgier zwar wohl nicht mehr, dafür kann er mit seinen Qualitäten bei Tiefenläufen eine Abwehr vor andere Herausforderungen stellen als zum Beispiel der klassische Strafraumstürmer Ivan Prtajin.

Zuletzt saß Atanas Chernev häufiger nur noch auf der Tribüne. Foto: Bernd Thissen/dpa

Atanas Chernev

Nach einem „unglaublich guten Spiel“ (Trainer Torsten Lieberknecht) bei seinem Debüt auf Schalke (2:2) baute der bulgarische Innenverteidiger rapide ab. Nach zwei wackligen Auftritten gegen Elversberg (1:3) und in Darmstadt (0:4) wechselte Lieberknecht Chernev beim 1:0 gegen Fürth schon nach 26 Minuten aus. Weil er ein veritables Sicherheitsrisiko darstellte. Danach spielte der Winterzugang vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora nur noch eine Halbzeit gegen Paderborn (1:2), ansonsten pendelte er zwischen Tribüne und Bank. „Ich schütze immer meine Spieler, so gut es geht. Aber am Ende gibt es auch einen Punkt: Wie war die Leistung zu bewerten, wie waren die letzten Spiele? Und die waren bei Atanas nicht so gut“, begründete Lieberknecht in Bochum Chernevs Nichtberücksichtigung.

RHEINPFALZ-Fazit: Gut angefangen, stark nachgelassen. Atanas Chernev hat sich beim FCK zu einem Problemfall entwickelt. Dass er stabil verteidigen kann, bewies der Bulgare auf Schalke. Ob er schafft, an dieses Leistungsniveau anzuknüpfen? Man darf nach den Trainerentscheidungen der vergangenen Wochen in Bezug auf Chernev sehr skeptisch sein, ob der Leihspieler eine Perspektive über diese Saison am Betzenberg hat.

Erstes Tor im Derby gegen KSC: FCK-Stürmer Mergim Berisha. Foto: Ralf Moray

Mergim Berisha

Nach der schockierenden Nachricht vom Achillessehnenriss beim bis dahin unverzichtbaren Torjäger Ivan Prtajin im Spiel gegen die SV Elversberg (1:3) benötigte der FCK Ende Januar eine Soforthilfe im Angriff – und das nur 48 Stunden, bevor sich das Wintertransferfenster schloss. Sportdirektor Marcel Klos reagierte schnell und präsentierte sogar einen früheren Nationalstürmer: Mergim Berisha.

Beim Oberbayern mit kosovarischen und albanischen Wurzeln war aber eines schon bei seiner Verpflichtung klar. Eine Soforthilfe konnte der verletzungsgeplagte Winterzugang von der TSG Hoffenheim gar nicht sein, zum bis dahin letzten Mal hatte Berisha im April 2025 gegen Eintracht Frankfurt in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden. FCK-Trainer Torsten Lieberknecht dämpfte denn auch gleich die Erwartungen und bezeichnete den 27-Jährigen als „mittelfristiges Projekt“. Berisha musste erst einmal wieder in Form gebracht werden. Zu allem Überfluss meldete sich der Berchtesgadener schon nach seinem Debüt beim 0:4 in Darmstadt direkt wieder mit einem Muskelfaserriss ab.

Seine bisherigen Leistungen (RHEINPFALZ-Durchschnittsnote 3,9) sind dementsprechend nur unter großem Vorbehalt zu bewerten. Beim 3:0 im Derby gegen den KSC stand Berisha erstmals in der Lauterer Startelf und traf sofort zum ersten Mal. Beim enttäuschenden 0:3 am Samstag in Nürnberg durfte der frühere Augsburger wieder beginnen und zeigte zumindest bei einem wegen Abseits aberkannten Kopfballtor seine intakten Abschlussqualitäten. Seine Formkurve zeigt langsam nach oben.

RHEINPFALZ-Fazit: Wenn Berisha irgendwann voll im Saft steht, besitzt er unbestritten das Potenzial, zu einem Unterschiedsstürmer in der Zweiten Liga zu werden. Noch ist er davon allerdings ein gutes Stück entfernt. Der Trend der beiden vergangenen Spiele spricht jedoch ganz sanft dafür, dass er mit ein bisschen Geduld die erhoffte Verstärkung werden kann. Aber vor allem mit Blick auf die nächste Saison.