Sein Wille zum Leben hat den Krebs besiegt. 23 Jahre später ist Uwe Rösler Trainer des VfL Bochum und erzählt nach dem Sieg gegen FCK auch über seine Zeit in der Pfalz.

Ein unscheinbarer Schmerz sorgte für eine schockierende Diagnose. 2003 schmerzte Uwe Rösler nach dem Saisonauftaktspiel mit Lilleström SK die Brust. Er ließ sich untersuchen: Krebs.

Abruptes Karriereende. Die Menschen fühlten mit ihm. Fans von Manchester City skandierten während der Spiele seinen Namen. Dort spielte Rösler von 1994 bis 1998 und erzielte in 150 Spielen 50 Tore für City. Viele Jahre später erzählt Rösler, er habe nur eine fünfprozentige Überlebenschance gehabt. Das aber wusste er damals nicht, denn dies hatten die Ärzte nur seiner Frau gesagt. Und diese verschwieg es. Rösler kämpfte und überlebte. Heute ist er in der Hall of Fame von Manchester City.

Rösler: FCK wollte mich verkaufen

Damals sprachen ihm auch viele Menschen aus der Pfalz Mut zu. Denn Rösler trug eine Saison lang das Trikot des FCK. Er kam ablösefrei von Manchester City. Beim FCK stürmte er in der Spielzeit 1998/1999 an der Seite von Olaf Marschall und war mit acht Saisontoren in der Bundesliga zweitbester FCK-Torschütze. Doch nach der Saison verkaufte ihn der FCK für 2,5 Millionen D-Mark an TB Berlin. „Sie haben mich damals ablösefrei geholt und für fast drei Millionen verkauft. Für einen 30-Jährigen war das eine super Wertsteigerung in nur einem Jahr“, sagte Rösler am Samstag nach dem 3:2-Erfolg des VfL Bochum im Gespräch mit dieser Zeitung: „Ich habe die Zeit in Kaiserslautern sehr genossen. Ich hätte nie weggehen sollen, aber sie wollten mich verkaufen.“

Uwe Rösler ist mit vollem Enthusiasmus und voller Leidenschaft Trainer des VfL Bochum. Foto: IMAGO/Revierfoto

Es sei ein super Jahr für ihn Kaiserslautern gewesen. Der Verein spielte in der Champions League, Auch da traf Rösler für den FCK. „Das war ein super Jahr. Wir hatten eine super Truppe. Zu Olaf Marschall, Harry Koch, Jürgen Rische, Andi Reinke und Tommy Riedl habe immer noch Kontakt. Ich vermisse sie“, sagte Rösler am Samstag.

Sieg gegen FCK keine Genugtuung

Aber, schob Rösler schmunzelnd hinterher: „Der Olaf wird mich heute Nacht sicherlich zutexten.“ Uwe Rösler genoss den wichtigen Sieg vor 26.000 Zuschauern im stimmungsvollen und ehrwürdigen Ruhrstadion. Er feierte ihn aber nicht überschwänglich. Denn zum einen steckt der VfL Bochum immer noch im Abstiegskampf und zum anderen aus Respekt gegenüber dem FCK.

Vielmehr wollte Rösler nach der Pressekonferenz mit Torsten Lieberknecht noch gemütlich ein Bier trinken. Da der FCK-Bus sich kurz nach Mitternacht auf den Heimweg machte, hatten Rösler, Lieberknecht und FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen genügend Zeit, um über den FCK zu reden, aber auch über die aktuelle Zweite Liga. Denn, so sagte Rösler: „Die Zweite Liga ist schon unterhaltsam, ich weiß nicht, ob das immer so war.“ Für den FCK war es am Samstag aber kein unterhaltsamer Abend.