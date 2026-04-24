Nach dem 0:2 des FCK gegen Braunschweig sind die Fans enttäuscht. Pfiffe gellen durchs Stadion. Sportdirektor Marcel Klos stärkt Trainer Torsten Lieberknecht den Rücken.

Fabian Kunze, Mittelfeldspieler des FCK: „Ihre Reaktion zeigt, dass die Fans sehr unzufrieden sind. Wir sind auch unzufrieden. Wir haben es nicht geschafft, richtig ins Spiel zu kommen. Dann kriegen wir zwei Schüsse aufs Tor, hatten insgesamt aber zu wenig Tempo im Spiel. So stellen wir uns kein Heimspiel vor.“

Marcel Klos, Sportdirektor des FCK: „Das war kein gutes Spiel. Normalerweise – wenn man das im Fernsehen sieht – schaltet man weg. Wir haben heute ein bisschen was ausprobiert, haben Enis Kamga ins Tor gestellt. Abgesehen vom 1:0 hat er einen stabilen Eindruck gemacht, aber dieses Risiko sind wir eingegangen. Aber wir haben es nicht geschafft, eine hundertprozentige Torchance herauszuspielen. Und so kannst du auch gegen einen schwachen Gegner kein Tor erzielen.“

... auf die Frage nach dem Trainer: „Ich bekomme nach jedem Spiel die Trainerfrage gestellt. Ich sage es nochmal, dann müsst ihr in Dresden, gegen Bielefeld und Magdeburg nicht nochmal fragen: Torsten Lieberknecht ist unser Trainer und bleibt unser Trainer.“

Daniel Hanslik, FCK-Stürmer: „Das war insgesamt einfach zu wenig gegen einen schwächeren Gegner – ohne das despektierlich zu meinen. Das ist Abstiegskampf ... mir fehlen da selbst ein bisschen die Worte. Wir waren heute einfach viel zu langsam im Aufbauspiel. Wir hatten ein, zwei Verlagerungen, aber das war alles viel zu wenig, das war viel zu langsam. Dieses Erzwingen, dieser Wille, der uns zu Hause ausgezeichnet hat, hat uns gefehlt. Wenn es dann einmal in diese Richtung läuft, ist es schwer, das aufzuhalten.“

... über die nächsten Gegner, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und 1. FC Magdeburg: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das kitten können – und wieder positive Ergebnisse einfahren. Es muss allen bewusst sein, gegen welche Gegner wir spielen und wo die stehen. Für diese Mannschaften geht es um alles. Bei uns muss der Ehrgeiz her, jedes Spiel zu gewinnen, auch im Training.“

Torsten Lieberknecht, Trainer des FCK: „Wir haben nur zwei Torchancen erspielt. Uns hat die Tiefe gefehlt, um den Gegner in Probleme zu bringen und das Stadion anzuzünden. Stattdessen gab es Pfiffe von den Fans. Die Heimniederlage war verdient, das haben wir uns anders vorgestellt. Wir wollten Kiel vergessen, aber da gehört ein Gegner dazu. Und der war sehr effizient. Wir haben nicht diesen Punch gefunden und keinen Druck aufgebaut. Dazu hat das Tempo, die Tiefe, die Präzision gefehlt. Mit der Zeit haben die Jungs die Unsicherheit gespürt. Das müssen wir erstmal sacken lassen.“

Lars Kornetka, Trainer von Eintracht Braunschweig: „Wir konnten erwarten, dass es ein zähes Spiel wird. Im Abstiegskampf läuft nicht immer alles gleich rund, wir mussten uns hineinarbeiten. Wir sind auf eine Mannschaft getroffen, die taktisch und individuell sehr gut ist, gut vorbereitet ist auf das, was wir zu liefern haben. Das haben wir gut verteidigt und konnten in der ersten Halbzeit in Führung. In der zweiten Halbzeit mussten wir viel leiden, mussten auf Konter setzen. Und einen Konter haben wir erfolgreich zu Ende gespielt.“