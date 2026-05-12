Daniel Hanslik genießt großes Ansehen auf dem Betzenberg, bei Mitspielern und Anhängern. Ist es falsch, den Vertrag des verdienten Stürmers auslaufen zu lassen?

Ja, findet Marek Nepomucký:

Profifußball kennt keine Sentimentalitäten. Meist zählen nur die Fakten: Tore, Vorlagen, Zweikampfquoten, gelaufene Kilometer, Sprints, und so weiter. Das ist die harte Währung. Kaiserslauterns Daniel Hanslik (29) lag in vielen Punkten in den Statistiken über dem Durchschnitt, unter anderem bei der Laufleistung, dem Pressing, den Zweikämpfen am Boden und in der Luft – also bei Tugenden, die bei den Zuschauern auf dem Betzenberg gefragt sind.

Das aber hat die Verantwortlichen beim FCK nicht überzeugt. In der Hinrunde fehlte Hanslik sechsmal verletzt, spielte elfmal, achtmal in der Startelf. In der Rückrunde stand er nur noch dreimal in der Anfangsformation. Hanslik ist kein Überflieger, aber er ist ein grundsolider, verlässlicher Profi mit gutem Rückzugsverhalten. In der Runde stehen drei Tore und fünf Assists für den Teamplayer, einen Hybridspieler, zu Buche. Er ist taktisch variabel und kann mehrere Positionen im Mittelfeld bekleiden und bringt seine Vorzüge auch als zweite Spitze gewinnbringend ein.

Der FCK will aufsteigen. Um solch ein Ziel zu erreichen braucht es Teamplayer, braucht es eine starke Bank mit charakterstarken Kräften. So ein Profi ist Hanslik. Auch deshalb lieben und huldigen ihm die Fans. Teamspirit und das Mannschaftsgefüge sind bedeutsame, nicht messbare Faktoren. Daniel Hanslik ist ein Musterprofi, der in der Mannschaft ein hohes Ansehen genießt, der seine Rolle im Mannschaftsrat vorbildlich ausgefüllt hat, einer, der loyal ist. Es spielen nicht immer die Mannschaften erfolgreich Fußball, die die besten Einzelspieler haben, sondern den besten Teamgeist – siehe Schalke 04. Das war beim FCK diese Saison nicht der Fall.

Für die Entscheider beim FCK war es wohl eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung, ob sie sich einen Spieler wie Hanslik gönnen möchten. Sein Mehrwert wurde verkannt. Ob der FCK eine bessere und kostengünstigere Alternative findet, wird sich zeigen. Jemand, der sich in diesem Maße mit dem Verein identifiziert und auch nach seiner Laufbahn einen Posten beim FCK hätte übernehmen können, findet man aber nicht so leicht.

Nein, sagt Julian Laber:

Es ist vertretbar, Daniel Hansliks Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern nicht zu verlängern. Als die Fans am Freitag bei der Verabschiedung Hansliks Namen skandierten, mischten sich leise „Fußballgott“-Rufe darunter. Eine Ehre, die der einstigen Stürmer-Legende Olaf Marschall auf dem Betzenberg gewährt wurde. Auch Ragnar Ache, Torgarant der vergangenen Jahre, wurde vereinzelt damit bedacht. Und nun Hanslik? Es war ein emotionaler Moment, als er vor der Westkurve unter anderem mit Kenny Prince Redondo und Avdo Spahic verabschiedet wurde. Aber als der Name später, mit etwas weniger Tränen und Emotionen, bei seiner Auswechslung erneut durchs Stadion schallte, blieb es dabei – kein „Fußballgott“.

Hanslik ist zweifelsohne eine der größten Identifikationsfiguren der Fans im derzeitigen FCK-Kader. Er war da, als der Klub in Liga drei am Abgrund stand. Er schoss das zwischenzeitliche 1:0, als der FCK 2022 gegen Dynamo Dresden in der Relegation in die Zweite Fußball-Bundesliga zurückkehrte. Und Hanslik stand 2024 im DFB-Pokal-Finale auf dem Rasen. 2024/25 bildete er mit Ache ein kongeniales Duo, spielte die statistisch beste Saison seit seines Wechsels zum FCK (RHEINPFALZ-Durchschnittsnote 3,3). 18 Scorerpunkte in 31 Partien standen auf seinem Konto. Da war er noch eine Reihe hinter der Sturmspitze unterwegs.

Dieses Niveau konnte er nach der Sommerpause nicht halten. In 24 Partien holte er acht Scorerpunkte. Trainer Torsten Lieberknecht setzt auch nicht so sehr auf ihn, wie Vorgänger Markus Anfang. Hanslik: „Ich war unzufrieden mit meiner Spielzeit.“ Aber bei seinen Einsätzen brilliert er, oft als alleinige Spitze, nicht mehr so wie im Vorjahr (Durchschnittsnote 3,9). Er spielte nicht wie ein „Fußballgott“.

Hanslik wäre gerne geblieben beim FCK, ist bei Anhängerschaft und Mitspielern beliebt. Es habe Gespräche im Winter gegeben, man sei „nicht zusammengekommen“. Und das ist okay, so läuft das Profigeschäft. Nicht jede Legende bleibt bis zum Karriereende beim Herzensklub. Und alleine für die Kabinenhygiene ist Hanslik wahrscheinlich auch zu teuer.