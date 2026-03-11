Soll oder darf ein Sportverein wie der FCK politisch sein? Ja, wenn es um Werte und Gesellschaftspolitik geht. Nein bei Parteipolitik. So sieht es Stefan Roßkopf.

Der FCK und Politik? Stefan Roßkopf, Leiter der Unternehmenskommunikation des Fußball-Zweitligisten, weiß, dass dies ein heikles Thema ist. Und dass es auch schon vielfach Kritik an (vermeintlich) politischem Engagement des Vereins gegeben hat. Aber er wundert sich auch darüber, was heutzutage alles unter dem Begriff „Politik“ eingeordnet wird. „Was zu Zeiten von Norbert Thines, der den Verein ja wie kaum ein Zweiter geprägt hat, als völlig normal galt, wird heute zum Teil als Ideologie eingestuft.“

Roßkopf nennt beispielsweise das Engagement für Inklusion und Diversität, für Offenheit und Toleranz, für die sich der FCK regelmäßig einsetzt. „Dass wir uns gesellschaftlich äußern, dass wir hier Verantwortung tragen und unsere große Reichweite in den sozialen Medien nutzen, um für solche Themen zu werben, sollte doch eigentlich normal sein“, sagt er.

Was ist an einer veganen Wurst politisch?

Anderes Beispiel: An Spieltagen wird seit einigen Jahren im Stadion neben der normalen auch vegane Wurst verkauft. Zusätzlich wohlgemerkt. Dennoch sorgt das immer wieder für Kritik, was Roßkopf überhaupt nicht verstehen kann: „Zum einen wird ja niemandem etwas weggenommen.“ Wer normale Wurst essen wolle, könne das jederzeit. Vor allem aber: „Kann mir mal jemand erklären, was an einer veganen Wurst politisch sein soll“, fragt er verwundert.

Dass der FCK beispielsweise auf den Christopher Street Day in Kaiserslautern hinweist, hält Roßkopf für völlig normal: „Der FCK ist ein Verein, der für alle offen ist.“ Also auch beispielsweise für homosexuelle Menschen. Diese Offenheit sei sogar unter anderem in der Satzung des FCK festgelegt. „Für uns sind queere Menschen FCK-Fans wie alle anderen“, betont er und sagt: „Es wäre schön, wenn die Gesellschaft schon so weit wäre, dass Fußballvereine nicht darauf hinweisen müssten.“

Fußball steht nicht außerhalb der Gesellschaft„

Als allzu politisch für einen Sportverein, der sich doch bitte auf das Engagement auf dem Rasen konzentrieren sollte, wie Kritiker meinen, will er auch dieses Engagement nicht werten. „Fußball steht nicht außerhalb der Gesellschaft“, betont er. Daher hält er es auch für völlig richtig, dass Fußballvereine – der FCK ist beileibe nicht der einzige – sich auch für die Demokratieförderung stark machen.

Aktuell ist die Teilnahme des FCK am Projekt Lernort Stadion in Vorbereitung, bei dem an 50 Terminen im Jahr jungen Menschen auf dem Betzenberg in Bildungsveranstaltungen Demokratie nahegebracht werden soll. „Der FCK ist da eine Art Barrierebrecher“, sagt Roßkopf. Will heißen: Wenn eine solche Bildungsveranstaltung für junge Menschen mit dem FCK und einem Besuch im Fritz-Walter-Stadion verbunden ist, dann ist die Teilnahmebereitschaft größer. „Wir haben das auch bei der Ausbildungsmesse gesehen, die seit einigen vielen Jahren bei uns stattfindet. Dass sie im Stadion ausgerichtet wird, erhöht bei vielen die Motivation, dort hinzugehen“, betont er.

Notfalls auch rechtliche Schritte

Doch wo hat der FCK und Politik eine Grenze? Roßkopf ist da ganz eindeutig: Parteipolitik sei ein No-Go. „Wir sagen niemandem, was oder wen er wählen soll. Das muss jeder selbst entscheiden, das geht uns nichts an.“ Daher lasse sich der FCK auch nicht für parteipolitischen Wahlkampf instrumentalisieren. „Wir schauen da schon sehr genau drauf und gehen auch rechtlich dagegen vor, wenn wir merken, dass der FCK für parteipolitische Zwecke missbraucht wird.“

Dass zwei Parteien – in dieserm Jahr waren es SPD und Linke – Veranstaltungen im Stadion hatten, sieht er nicht als Problem. Die Veranstaltungsräume auf dem Betzenberg würden an viele Organisationen vermietet. Und es gebe ganz klare Regeln, damit der FCK nicht für Wahlkampf missbraucht werde. Dass hingegen Politiker auch FCK-Fans seien und dies im Wahlkampf erwähnten, ist in seinen Augen ebenso normal wie problemlos.

Die wenigsten Kritiker sind wirklich FCK-Fans

Roßkopf weiß, dass Initiativen wie die Unterstützung für das „Kein Bock auf Nazis“-Festival in Kusel („Das machen wir schon seit fast 20 Jahren; wir waren zur Eröffnung sogar mal mit einem Spieler auf der Bühne – aber das hat damals niemanden aufgeregt“) stets Kritiker in den sozialen Medien finden. Er weist aber auch darauf hin, dass sich der FCK diese Kritiker teilweise auch genauer anschaue und dabei herausgefunden habe: „In vielen Fällen sind diese Leute gar nicht aus unserer Region und in den wenigsten Fällen FCK-Mitglieder oder Stadionbesucher.“ Vielmehr kämen sie aus der entsprechenden „Bubble“ und versuchten, den Eindruck zu erwecken, die Mehrheit der FCK-Anhänger missbillige solches Engagement.

Das Gegenteil sei der Fall, sagt Roßkopf: „Wir wissen, dass die große Mehrheit unserer Fans diese Maßnahmen positiv bewertet.“