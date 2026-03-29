Er sammelt Verwarnungen wie andere Briefmarken: FCK-Profi Fabian Kunze muss aufpassen, bei der Anzahl Gelber Karte nicht in historische Dimensionen vorzustoßen.

In den Annalen des 1. FC Kaiserslautern hat sich Fabian Kunze schon jetzt mit einem Rekord verewigt. 13 Mal sah der robuste Abräumer im defensiven Mittelfeld in dieser Zweitliga-Saison bisher die Gelbe Karte – mehr als jeder andere Profi in der FCK-Historie. Bisher standen in der Lauterer Verwarnungshitliste Wolfgang Wolf (Saison 1986/1987) und Michael Schjönberg (1996/1997) mit je elf Gelben Karten an der Spitze.

Kunze hat sie getoppt. Schon bei seiner Vorstellung im vergangenen Sommer hatte der Zugang von Hannover 96 keinen Zweifel daran gelassen, wo er seine Kernkompetenzen auf dem Rasen sieht. „Ich glaube, ich bin ein sehr ekliger Spielertyp. Es tut oft weh, gegen mich zu spielen“, sagte der Ostwestfale. „Ich bin eher für die groben Dinge zuständig.“

In vielen Zweikämpfen gefordert: FCK-Abräumer Fabian Kunze. Foto: Ralf Moray

Das kann man wohl so sagen. 59 Fouls hat Kunze in dieser Saison begangen, der Zweitliga-Spitzenwert vor Braunschweigs Erencan Yardimci (52). Allerdings hat auch FCK-Trainer Torsten Lieberknecht Recht, wenn er trotz dieser unzweideutigen Statistiken stets darauf verweist, dass sein Stabilisator in der Zentrale per se kein unfairer Profi ist.

Brutale, die Gesundheit des Gegenspielers gefährdende Fouls sieht man von Kunze so gut wie nie. Das unterscheidet ihn etwa vom Mainzer Dominik Kohr, der nach neun Platzverweisen in der Szene seinen Ruf weghat. „Er ist bekannt dafür, Leute zu verletzen“, sagte etwa Nationalstürmer Deniz Undav über Kohr.

36 erfolgreiche Grätschen

Kunze ist ein harter Spieler, aber kein Treter. Es liegt an seiner Rolle in Lieberknechts System, dass er immer wieder mit hoher Intensität in die direkten Duelle gehen und auch einmal ein taktisches Foul begehen muss. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille: Er gewinnt knapp 57 Prozent seiner Zweikämpfe, 36 erfolgreiche Grätschen sind ein Topwert in der Zweiten Liga. Da Kunze aber im Zweifel auch das verbale Duell mit dem Gegner nicht scheut, Stichwort „Trash Talk“, und sich gerne mal beim Schiedsrichter beschwert, zücken die Unparteiischen beim Lauterer „Staubsauger“ vor der Abwehr in enger Taktung Gelb.

Dabei hatte sich Kunze zu seinen Zeiten bei Hannover 96 schon geläutert gezeigt. „Ich denke, dass ich da dazu gelernt habe“, sagte er im Sommer 2023 und gestand selbstkritisch seine teils „unclevere Zweikampfführung“ ein. In der Spielzeit 2024/25 war aber schon wieder alles beim Alten: Kunze sah zehn Mal Gelb und einmal Rot.

Auf den Spuren von Walter Frosch und Wolfgang Wolf

Wie viele Verwarnungen der „Prototyp eines Betze-Spielers“ (Zitat Trainer Lieberknecht) am Ende dieser Saison beim FCK gesehen haben wird, ist ungewiss. Klar ist nur: Wenn Kunze nicht aufpasst, steuert er auf den Allzeit-Gelbe-Karten-Rekord im deutschen Profifußball zu. Wer diesen hält, da gibt es unterschiedliche Angaben. Häufig wird Klaus Gjasula genannt, der beim SC Paderborn in der Bundesliga-Saison 2019/2020 17 Mal verwarnt wurde. Der Osnabrücker Dirk Hofmann sah 1992/1993 sogar 22 Mal Gelb (und zweimal Rot), allerdings trug die nach der Wiedervereinigung auf 24 Klubs vergrößerte Zweite Liga damals auch 46 Partien aus. Was die Vergleichbarkeit einschränkt. Und dann wäre da noch ein Mann, der nicht nur beim FCK Kultstatus besitzt: Der gebürtige Ludwigshafener Walter Frosch („Mein schwerster Gegner war immer die Kneipe“) soll der Sage nach in der Zweitliga-Saison 1976/1977 beim FC St. Pauli unglaubliche 27 Gelbe Karten angehäuft haben. Das Fachblatt „Kicker“ hat diesen nie bestätigten Topwert aber mittlerweile auf elf Verwarnungen reduziert.

Schon bei Hannover 96 sammelte Fabian Kunze viele Gelbe Karten. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Zurück in die Gegenwart. Fabian Kunze droht bei nur zwei weiteren Gelben Karten bereits die dritte Sperre in dieser Saison – auch das hat es beim FCK in seiner 126-jährigen Geschichte noch nie gegeben. Um die Zahlen des amtierenden „Kartenkönigs vom Betzenberg“ einzuholen, muss Kunze aber noch ein paar Jahre in der Pfalz bleiben und weiter auf dem Niveau dieser Saison zulangen: Der spätere FCK-Trainer Wolfgang Wolf sah in 248 Spielen für die Roten Teufel 60 Gelbe Karten.