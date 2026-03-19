Mit dem Spiel in Nürnberg biegt der FCK in die Schlussphase der Saison ein. Der Derbysieg gegen den KSC hat frisches Selbstvertrauen gegeben. Geht in der Tabelle noch etwas?

Der Backofen des Kollegen vom Radiosender RPR wird in den kommenden Wochen Auskunft darüber geben, wie es beim 1. FC Kaiserslautern läuft. Trainer Torsten Lieberknecht, dem Aberglauben nicht abgeneigt, hat den Reporter darum gebeten, solange einen Kuchen zur Pressekonferenz mitzubringen, wie der FCK seine Spiele gewinnt. Vor dem 3:0-Sieg im Derby gegen den Karlsruher SC hatte dieses „Backrezept“ gut funktioniert. Am Donnerstag, nach der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 13 Uhr), biss Lieberknecht herzhaft in einen Schokokuchen mit Streusel, den man in keiner Konditorei in besserer Qualität bekommen dürfte. „Der Siegerkuchen“, scherzte der FCK-Coach.

Die Stimmung am Betzenberg hat sich nicht nur bei Lieberknecht enorm gebessert, seit der Lokalrivale KSC so überzeugend in die Schranken gewiesen worden ist. „Man hat gemerkt, dass die Jungs sich über den Derbysieg gefreut haben und was hier auch wichtig ist, dass man den Fans den Sieg schenken konnte“, berichtete Lieberknecht aus der Trainingswoche.

Will den Druck hoch halten: FCK-Trainer Torsten Lieberknecht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Was ist noch drin für den FCK in dieser Zweitliga-Saison? Mit einem kleinen Schlussspurt möglicherweise einiges. Die SV Elversberg, zurzeit mit acht Punkten Vorsprung auf die Lauterer Dritter, hat noch ein sehr hartes Restprogramm vor sich – die Saarländer treffen auf alle anderen direkten Aufstiegskonkurrenten aus den Top 5. Auch Hertha BSC (41 Punkte) und Hannover 96 (46) – beide in den vergangenen Wochen nicht frei von Aussetzern – könnte der FCK (40) mit einer guten Serie in den verbleibenden acht Spielen noch überholen.

Denn Lieberknechts Team spielt abgesehen von dem Match im Olympiastadion bei der Hertha (Samstag, 11. Oktober) ausschließlich gegen Klubs, die in der Tabelle hinter den Roten Teufeln rangieren. Der FCK-Trainer wollte über derartige Gedankenspiele am Donnerstag aber nicht so gerne sprechen. „Für mich ist es so, von Spieltag zu Spieltag zu schauen und alles andere wirklich auszublenden. Es gibt immer auf einmal Konstellationen, die man nicht einsehen kann“, sagte er nur.

Einfach austrudeln lassen möchte der FCK die Saison aber natürlich nicht – der Rückenwind des Derby-Triumphs soll genutzt werden. „Wir wollen den Druck weiter hoch halten. Es gibt noch einiges zu gewinnen“, sagte Lieberknecht. Dabei gehe es nicht allein um Punkte, „sondern auch um Dinge, die uns für die Zukunft stark machen sollen. Ich habe schon die Erwartung, dass wir die Energie, die wir im Derby gezeigt haben, in Nürnberg bestätigen“, forderte der FCK-Coach.

Die Lauterer biegen ins letzte Viertel der Saison ein, und haben zu diesem Zeitpunkt ungewöhnlicherweise fast keine Verletzungssorgen mehr zu beklagen. Einzig Ivan Prtajin (Achillessehnenriss) fehlt in Franken, Leon Robinson kehrt nach Gelbsperre zurück, auch Simon Asta steht nach seinem grippalen Infekt wieder voll im Saft. Da dürfte es schon um die Kaderplätze am Samstag ein Hauen und Stechen geben.

„Wundertüte“ FCN

Die von FCK-Ikone Miroslav Klose trainierten Nürnberger sind ein Gegner, der nur schwer einzuschätzen ist. Auf einen 5:1-Sieg gegen den KSC kann da auch schon einmal eine 0:1-Niederlage im nächsten Heimspiel gegen Düsseldorf folgen. Das ist der Preis dafür, dass der „Club“ rund um erfahrenere Stützen wie Julian Justvan einen klaren Jugendkurs verfolgt.

Dennoch hält Lieberknecht die Nürnberger für „gefestigter und klarer in den Abläufen“ als beim 1:1 im Hinspiel, als ein verwandelter Elfmeter in der Nachspielzeit dem FCK einen sicher geglaubten Erfolg noch entriss. Damals hat der Kollege vom Radio allerdings auch noch keine Lauterer „Siegerkuchen“ gebacken.