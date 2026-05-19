Die Saison ist für den 1. FC Kaiserslautern beendet. Neben dem Geschehen auf dem Rasen wurden auch verbal Akzente gesetzt. Die FCK-Saison in Zitaten.

„Ich bin explodiert vor Freude.“

Abwehrspieler Mika Haas berichtet von seinen Gefühlen, als er vor dem 1:0 gegen Schalke 04 erfahren hat, in der Startelf zu stehen. 2. Spieltag

„Für das, was wir gespielt haben, war die Reaktion der Fans noch relativ harmlos.“

Mittelfeldmann Semih Sahin nach dem 1:2 in Elversberg. 3. Spieltag

„Heute hat man den Mythos Betzenberg gesehen.“

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht über die spektakuläre Schlussphase beim 3:1 gegen Darmstadt. 4. Spieltag

„Wir haben heute einige Sachen nicht so gut gemacht wie letzte Woche (beim 4:1-Sieg gegen Münster, d. Red). Das ist die Sache, der wir uns annehmen müssen. Da mache ich mir aber gar keine Sorgen.“

Mittelfeldspieler Fabian Kunze über das 0:2 in Paderborn. 7. Spieltag

„Die Verteidiger haben immer so eine Krankheit, dass sie immer einen Schritt machen wollen, um den Ball zu blocken. Dann ist halt die lange Ecke frei – und da sind wir glücklich drüber.“

Kapitän Marlon Ritter nach seinem Tor zum 3:2 gegen den Karlsruher SC im Südwestderby. 9. Spieltag

„Wir haben schlechter gespielt, als der Schiedsrichter gepfiffen hat.“

Kapitän Ritter nach dem 0:2 in Braunschweig. 14. Spieltag

„Eigentlich haben wir denen heute den A***h versohlt.“

Luca Schuler von Hertha BSC: Der Pfälzer traf beim 6:1 über den FCK doppelt. DFB-Pokal-Achtelfinale

„Wenn wir nächste Woche gewinnen und ich wieder ein Tor mache, gehe ich freiwillig auf die Bank.“

Semih Sahin , der gegen Hannover von der Bank kommt, aber sein erstes Tor für den FCK schießt. 18. Spieltag

„Das hat Elversberg gar nicht nötig, auf Unterstützung zu warten oder zu hoffen.“

Geschäftsführer Thomas Hengen war mit dem VAR beim 1:3 gegen die „sehr gute“ SV Elversberg nicht einverstanden. 20. Spieltag

„Wenn man in Darmstadt spielt und vier individuelle Fehler macht, kriegt man vier Gegentore.“

FCK-Sportdirektor Marcel Klos fasst die 0:4-Pleite in Darmstadt zusammen. 21. Spieltag

„Diese fußballerische Qualität müssen wir auch auswärts versuchen reinzubringen und auch einmal die Eier haben, etwas zu probieren.“

Abwehrspieler Jacob Rasmussen ist nach dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf zuversichtlich. 28. Spieltag

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Eigenlob stinkt“

Torwart Julian Krahl , auf seine starke Leistung beim 1:0 in Berlin angesprochen. 29. Spieltag

„Wir waren dann ein bisschen von der Rolle.“

Julian Krahl über das zweite und dritte Gegentor beim 0:3 gegen Holstein Kiel. 30. Spieltag

„Normalerweise – wenn man das im Fernsehen sieht – schaltet man weg.“

Sportdirektor Klos nach dem schwachen Auftritt beim 0:2 gegen Eintracht Braunschweig. 31. Spieltag

„Nach der Verabschiedung kam mir Marlon [Ritter] mit kullernden Tränen entgegen. Da ging es bei mir dann auch los.“