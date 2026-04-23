Beim 1. FC Kaiserslautern spielt er derzeit kaum. Und dennoch gibt es rund um Mahir Emreli wieder einmal Schlagzeilen.

Aserbaidschans Nationaltrainer ist sauer. Aykhan Abbasov zeigte sich bei „azerisport.com“ unzufrieden mit der Spielzeit, die sein Nationalspieler beim 1. FC Kaiserslautern seit der jüngsten Länderspielpause erhält. Nämlich so gut wie keine. Nur gegen Düsseldorf wurde er eingewechselt, in der 83. Minute. Gegen Hertha BSC und Holstein Kiel saß Emreli die ganze Partie auf der Bank.

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Hinter dem Ärger von Abbasov steckt die Länderspielpause Ende März. Da war Emreli nach Rücksprache mit dem FCK und dem Verband nicht zur Nationalmannschaft gereist. „Nach meiner Verletzung haben wir uns zusammen mit den Verband und dem Verein besprochen und mir wurde von allen Seiten geraten, hier zu bleiben. Das habe ich dann gemacht. Wir haben nun an der Physis gearbeitet“, sagte Emreli zu dieser Zeit im Gespräch mit dieser Zeitung.

Vereinbarung nicht eingehalten?

Und nun wirft Abbasov dem FCK Wortbruch vor. Denn Emreli sei wie geplant in Kaiserslautern geblieben. „Sie haben uns klargemacht, dass seine Chance auf Einsatzzeit dann steigen könnte“, wird Abbasov bei „azerisport.com“ zitiert. „Das war die Vereinbarung. Das Gespräch mit dem Sportdirektor (Marcel Klos, Anm. d. Red.) lief gut, ich habe erwartet, dass ein Unterschied spürbar sein wird. Aber in den jüngsten Spielen war das nicht der Fall. Das macht uns traurig.“

Die Offensivabteilung liefert beim FCK. Meistens jedenfalls. 49 Tore haben die Roten Teufel im Saisonverlauf bisher erzielt. Ligaweit ist das Platz fünf, bei den nur elftmeisten abgegebenen Torschüssen. Doch neben einem 3:0 gegen Düsseldorf oder Karlsruhe gibt es auch Spiele wie in Kiel oder in Nürnberg, wo offensiv wenig, bis gar nichts zusammenläuft. In Berlin war es vor allem die Defensive, die beim 1:0 Mitte April die Punkte absicherte. In der Woche nach dem 0:3 in Kiel bemängelte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht die immer mal wieder fehlende Effizienz seiner Spieler vor des Gegners Kasten, wenn sie wie beim 1:2 gegen Paderborn oder eben in Kiel früh hätten in Führung gehen können. Auch in Berlin hätte Berisha schon früher alles klarmachen können.

Mit Rotation für neue Impulse sorgen

Und doch steht in der Regel das immer selbe Quartett seit der Winterpause in der Offensive auf dem Rasen. Ende Januar war durch den Achillessehnenriss des Torjägers Ivan Prtajin die Rangordnung im Angriff ordentlich durcheinander gewirbelt worden. Aber seitdem gilt – bis auf Ausnahmen: Mal spielt Berisha, mal Norman Bassette, dahinter wirbeln meist Marlon Ritter und eigentlich fast immer Naatan Skyttä.

Dabei ist die Formkurve des 23-jährigen Finnen nach sehr starker Hinrunde (RHEINPFALZ-Notenschnitt 3,2) etwas abgeflacht (Rückrundenschnitt: 3,46). Wäre es nach offensiv kollektiv schwachen Auftritten – wie eben in Kiel – auch mal an der Zeit, zu rotieren, um Impulse zu setzen? In der Abwehr wechselte Lieberknecht vor dem Spiel in Berlin überraschend auf eine Viererkette. Aus taktischen Gründen, so sagte es der Haßlocher, landeten die bis dato unumstrittenen Stammkräfte Luca Sirch und Ji-soo Kim auf der Bank.

„Jeder hat die Möglichkeit, sich aufzudrängen“

Im Sturm scheint das Stammpersonal seit einigen Wochen mehr oder weniger festzustehen. Aber mit Daniel Hanslik und Mahir Emreli sitzen ja noch weitere Optionen auf der Bank. Oder? „Die Jungs haben die ganze Woche Zeit und dann suche ich am Wochenende nach bestem Wissen und Gewissen die Startelf aus“, sagte Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (Freitag, 18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de), ohne auf einzelne Namen näher einzugehen. „Jeder hat die Möglichkeit, sich in der Trainingswoche aufzudrängen. Wenn sich der Spieler dann aber nicht aufdrängt, erwarte ich am Spieltag, dass er sich dort zerreißt.“ Eine Aufforderung.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, das aus dem Emreli-Lager Unmut über die Rolle des Spielers zu vernehmen ist. Während der Hinrunde teilte der 28-Jährige immer wieder kryptische Beiträge auf Instagram. Zwischenzeitlich saß die Nummer zehn nicht einmal mehr auf der Ersatzbank. Nach einer Verletzung Mitte November beim Hinrundenspiel gegen Hertha, fiel Emreli bis in den Februar aus.