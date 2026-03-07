Der FCK verliert ein wenig unglücklich mit 2:3 in Bochum. Die Reaktionen aus dem Ruhrstadion.

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht: „Wir sind nicht gut reingekommen und haben lange gebraucht, um Zugriff zu finden. Bochum war besser im Spiel. Fast aus dem Nichts mit der ersten gefährlichen Aktion kommen wir zum 1:1, mit der Umstellung waren wir besser im Spiel. Danach gab es zwei, drei sehr gute Kontersituationen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff und konnten es drehen zum 2:1. Dann haben wir das Stadion wieder zurückgebracht mit einer Aktion von Norman Bassette, die ich verstehen kann, die aber eine Überreaktion war. Wir haben das Eine oder Andere nicht gut gemacht, aber die Mannschaft hat bis zum Schluss alles versucht, hier mit Punkten nach Hause zu fahren.“

Bochums Trainer Uwe Rösler: „Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, gute Werbung für die Zweite Liga. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und waren zur Pause enttäuscht, dass es 1:1 steht. Kaiserslautern hat dann umgestellt, aber wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen.“

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: „Ich war mit der Einstellung absolut einverstanden. Es ist dann manchmal diese Seriosität oder sogar Brutalität im Abwehrverbund, die fehlt. In den ersten 20 Minuten haben wir offenbar wieder ein Gegentor gebraucht, damit wir wach werden, danach hat die Mannschaft ihr Spiel gemacht. Heute hat uns die Effektivität gefehlt. Naatan Skyttä bei seiner Chance in der Nachspielzeit macht normalerweise das Ding, mit einem 3:3 und mit einem Punkt könnten beide Seiten zufrieden sein. Wir müssen auch normalerweise einen Punkt mitnehmen heute. Der Doppelschlag hat weh getan, wir haben unnötigerweise das Stadion wieder aufgeweckt, als wir Bochum im Griff hatten.“

Kenny Redondo, der zum ersten Mal seit August 2025 wieder in der Startelf des FCK stand: „Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft für die heutige Leistung. Am Ende vom Tag haben wir die Kleinigkeiten vermissen lassen, die haben es heute ausgemacht. Zum Beispiel dieser Biss, am Ende alles zu verteidigen. In den ersten 25 Minuten mussten wir uns erst einmal finden, danach sind wir besser ins Spiel gekommen. Mit dem Ausgleich hat sich eine Dynamik entwickelt. Wir haben dann ein sehr gutes Spiel gemacht, waren druckvoll nach vorne.“

FCK-Kapitän Marlon Ritter: „In den ersten 20, 25 Minuten wurden wir ein bisschen überrascht. Bochum hat nicht das gemacht, wie wir uns auf sie eingestellt hatten. Nach der Umstellung wurde es besser, dann haben wir wenig zugelassen. Wir müssen mit 2:1 in die Pause gehen, gehen dann nach der Pause 2:1 in Führung und dann hast du das Gefühl, dass du das Spiel im Griff hast. Dann machst du das dritte Tor, es ist Abseits. Dann geht es auf einmal ganz schnell und du liegst zurück. Wir müssen daran arbeiten, in solchen Spielen, wenn wir sie schon gedreht haben, alles wegzuverteidigen.“