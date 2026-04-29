Immer wieder wird mit großem Interesse die Mitgliederentwicklung beim FCK verfolgt. Wie viele Mitglieder es derzeit sind, verrät Vorstands- und Beiratsmitglied Gero Scira.

Seit Ende Februar 2022 sorgt die Kampagne „Mitglied schafft Zukunft“ für viele neue Mitglieder beim 1. FC Kaiserslautern e.V. Bei 16.900 war es damals losgegangen. Seitdem hat sich die Anzahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. Auf der Jahreshauptversammlung 2025 verkündete der Vorstandsvorsitzende Scira die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zahl: 39.100.

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Scira ist der Initiator der Kampagne. Im FCK-Podcast der RHEINPFALZ, „Lautre“, verrät er, wie viele Mitglieder in den vergangenen Monaten noch einmal hinzu gekommen sind. Es geht auch um die Frage, warum die Marke der 40.000 Mitglieder derzeit so schwer zu knacken ist. Er spricht auch über die anstehenden Vorstandswahlen Ende dieses Jahres.

Scira ist seit Ende Februar 2026 auch Mitglied des Beirats der FCK Management GmbH. Er folgt auf Valentin Helou, der sich im Februar aus diversen FCK-Gremien zurückgezogen hat. Im Podcast spricht Scira auch über seine neue Rolle und darüber, was der Beirat genau macht.