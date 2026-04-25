Beim 0:2 gegen Braunschweig steht Stürmer Mahir Emreli nicht einmal mehr im Kader. Trainer Lieberknecht verrät, ob der Aserbaidschaner noch eine Zukunft beim FCK hat.

Die Liaison zwischen Mahir Emreli und dem 1. FC Kaiserslautern wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als großes Missverständnis in die Annalen des viermaligen deutschen Meisters eingehen. Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig am Freitagabend deutete FCK-Trainer Torsten Lieberknecht an, dass der Zweitligist ab dem Sommer ohne den aserbaidschanischen Nationalstürmer plant. „Ja“, sagte der Lauterer Coach auf die RHEINPFALZ-Frage, ob die Nichtberücksichtigung von Emreli für den Kader gegen Braunschweig als Fingerzeig für die Personalplanungen in der kommenden Saison gewertet werden könne.

Offenbar haben Lieberknecht auch die Äußerungen von Aserbaidschans Nationaltrainer zu Emreli missfallen. Aykhan Abbasov hatte sich in der vergangenen Woche bei „azerisport.com“ unzufrieden mit der Spielzeit gezeigt, die sein Nationalspieler zurzeit beim FCK erhält. Ende März war Emreli nach Rücksprache mit dem Verein und dem Verband nicht zur Nationalmannschaft gereist, um am Betzenberg an seiner körperlichen Topform zu arbeiten. „Nach meiner Verletzung haben wir uns zusammen mit den Verband und dem Verein besprochen und mir wurde von allen Seiten geraten, hier zu bleiben. Das habe ich dann gemacht. Wir haben nun an der Physis gearbeitet“, sagte Emreli zu jener Zeit. Danach wurde der Angreifer aber nur noch beim 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf eingewechselt und stand gerade einmal sieben Minuten auf dem Platz.

Am Freitag gegen Braunschweig war er sogar komplett außen vor, schlenderte nach dem Spiel in einem legeren Anzug mit weißem Hemd durch die Katakomben des Fritz-Walter-Stadions. Dass Emreli in den kommenden Wochen noch einmal für den FCK spielen wird, ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht generell ausgeschlossen. „Wir haben noch drei Spiele und er hat immer wieder die Möglichkeit, meinen Prinzipien zu folgen“, sagte Lieberknecht am Freitag. Den Prinzipien seines Trainers war Emreli im zurückliegenden Dreivierteljahr allerdings häufig nicht gefolgt. Seit dem Wechsel des Stürmers vom 1. FC Nürnberg in die Pfalz im vergangenen Sommer hatte es immer wieder Nebengeräusche gegeben. Etwa, als sich Emreli mit kryptischen Instagram-Beiträgen über seine Nebenrolle im Team beklagte. Sportlich kam der Aserbaidschaner zudem nie richtig in der Pfalz an – bei zehn Zweitliga-Einsätzen traf er nur einmal.

Vertrag bis 2027, Marktwert 700.000 Euro

Jetzt scheint es für den 28-Jährigen unter Trainer Lieberknecht langfristig aber unwiderruflich keinen Weg zurück ins Team zu geben. Der FCK müsste für Emreli, der in Kaiserslautern noch einen Vertrag bis Juni 2027 besitzt und zu den Topverdienern im Kader gehören soll, jedoch noch einen Abnehmer finden. Das Portal „transfermarkt.de“ beziffert den Marktwert des Stürmer auf 700.000 Euro. Da Emreli aber ablösefrei an den Betzenberg gewechselt ist, könnte sich zumindest das finanzielle Minus bei diesem großen Missverständnis für den FCK im Rahmen halten.