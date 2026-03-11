Philipp Klement hat seine Karriere als Profifußballer beendet. Im Sommer war sein Vertrag beim FCK ausgelaufen. Nun bereitet er sich auf die Karriere nach der Karriere vor.

Was nun? Mit dieser Frage musste sich Philipp Klement auseinander setzen, als im Sommer 2025 sein Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern ausgelaufen ist. Angebote gab es danach zwar, aber nichts, was den Pfälzer überzeugte. Und so beendete der 33-Jährige seine Laufbahn. Im RHEINPFALZ-Podcast „Lautre“ blickt er auf die Karriere zurück. Auf seine Anfänge als Balljunge bei den Roten Teufeln, den Wechsel vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart und das Pokalfinale mit seinem Herzensklub, dem FCK.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Seine Zeit auf dem Betzenberg war aber nicht nur positiv. Auch über diese Hintergründe spricht Klement. Er kam 2022 zu den damals frisch in die Zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegenen Roten Teufeln. In seiner ersten Saison beim FCK, unter Trainer Dirk Schuster, war Klement Stammspieler. In den folgenden Spielzeiten stand er aber immer seltener auf dem Rasen. „Meine Stärken, meine Spielweise hat nicht so auf den Betze gepasst“, sagt Klement nun rückblickend. „Das war mir damals schon irgendwo bewusst. Bei der Wechselentscheidung war ich aber vielleicht zu romantisch.“

Gerne erinnert er sich an das Pokalfinale 2024 mit den Roten Teufeln zurück. Gegner war damals der frischgebackene Deutsche Meister und haushohe Favorit Bayer Leverkusen. Nach der knappen 0:1-Niederlage gingen Klement und seine Teamkollegen in die Ostkurve des Olympiastadions. „Olé rot-weiß“, schallte es von den Rängen. „Da kriege ich jetzt noch ein wenig Gänsehaut“, sagt Klement bei „Lautre“, darauf angesprochen.

Nun hat er aber die vielzitierte Karriere nach der Karriere im Blick. Bei seinen Plänen spielt auch der Bachelor in Sportmanagement eine Rolle, berichtet Klement im Podcast. Und wie sähe es mit einer Laufbahn als Trainer aus? „Das wäre so der übliche Weg“, sagt Klement, der an seiner B-Lizenz arbeitet. Als Trainer sieht er sich aber nicht.