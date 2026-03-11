Podcast Philipp Klement über den Betze, den FCK und die Karriere nach der Karriere
Was nun? Mit dieser Frage musste sich Philipp Klement auseinander setzen, als im Sommer 2025 sein Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern ausgelaufen ist. Angebote gab es danach zwar, aber nichts, was den Pfälzer überzeugte. Und so beendete der 33-Jährige seine Laufbahn. Im RHEINPFALZ-Podcast „Lautre“ blickt er auf die Karriere zurück. Auf seine Anfänge als Balljunge bei den Roten Teufeln, den Wechsel vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart und das Pokalfinale mit seinem Herzensklub, dem FCK.
Seine Zeit auf dem Betzenberg war aber nicht nur positiv. Auch über diese Hintergründe spricht Klement. Er kam 2022 zu den damals frisch in die Zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegenen Roten Teufeln. In seiner ersten Saison beim FCK, unter Trainer Dirk Schuster, war Klement Stammspieler. In den folgenden Spielzeiten stand er aber immer seltener auf dem Rasen. „Meine Stärken, meine Spielweise hat nicht so auf den Betze gepasst“, sagt Klement nun rückblickend. „Das war mir damals schon irgendwo bewusst. Bei der Wechselentscheidung war ich aber vielleicht zu romantisch.“
Gerne erinnert er sich an das Pokalfinale 2024 mit den Roten Teufeln zurück. Gegner war damals der frischgebackene Deutsche Meister und haushohe Favorit Bayer Leverkusen. Nach der knappen 0:1-Niederlage gingen Klement und seine Teamkollegen in die Ostkurve des Olympiastadions. „Olé rot-weiß“, schallte es von den Rängen. „Da kriege ich jetzt noch ein wenig Gänsehaut“, sagt Klement bei „Lautre“, darauf angesprochen.
Nun hat er aber die vielzitierte Karriere nach der Karriere im Blick. Bei seinen Plänen spielt auch der Bachelor in Sportmanagement eine Rolle, berichtet Klement im Podcast. Und wie sähe es mit einer Laufbahn als Trainer aus? „Das wäre so der übliche Weg“, sagt Klement, der an seiner B-Lizenz arbeitet. Als Trainer sieht er sich aber nicht.