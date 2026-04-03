Vor dem Zweitliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf bangt der FCK um den Einsatz von Spielmacher Naatan Skyttä. Der Finne ist erst am Donnerstag aus Neuseeland zurückgekehrt.

Mit der These, der 1. FC Kaiserslautern bestreite in den verbleibenden sieben Wochen dieser Zweitliga-Saison nur noch Partien minderer Bedeutung, braucht man Torsten Lieberknecht nicht zu kommen. „Für beide geht es um sehr viel“, sagte der FCK-Coach vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Von wegen Spiele um die „Goldene Ananas“, im Sport das geflügelte Wort für eine komplett wertlose Trophäe.

Lieberknecht sieht das nicht so. „Wir haben zu Hause oft ein gutes Gesicht gezeigt, diesen Nimbus wollen wir bewahren. Wenn wir diese Leistungen auch auswärts gezeigt hätten, wären wir auf Aufstiegskurs. Wenn du eine Niederlage wie in Nürnberg hattest, bist du auf Wiedergutmachung aus“, sagte er am Donnerstag.

Das schmerzhafte 0:3 im Frankenland, bei dem der FCK zum wiederholten Mal in dieser Saison auswärts einen unterirdischen Auftritt gezeigt hatte, spiegelte sich in den Trainingseinheiten der zweiwöchigen Länderspielphase. Lieberknecht ließ Kondition bolzen. Als Grundlage für die letzten sieben Spiele dieser wechselhaften Saison, aber auch als Reaktion auf die Nichtleistung von Nürnberg, als der FCK-Trainer von einem „Virus“ sprach, der sein Team in der Fremde regelmäßig befalle. „Unsere Medizin war, dass wir sehr intensiv trainiert haben. Ich wollte damit auch zeigen, dass ich mit der Leistung nicht einverstanden war“, sagte Lieberknecht, der voraussichtlich für den Rest der Saison auf seinen Co-Trainer Carsten Rump (Knie-OP) verzichten muss. Rump wird durch Standardtrainer Niklas Martin vertreten.

Erstes Tor für sein Heimatland gegen Kap Verde

Von den unangenehmen Wald- und Treppenläufen verschont blieben sechs Lauterer Nationalspieler, die in aller Welt verstreut unterwegs waren. Naatan Skyttä traf dabei unter anderem bei einem Kleinturnier der Fifa-Series in Neuseeland beim 1:1 gegen WM-Teilnehmer Kap Verde zum ersten Mal für Finnland, Verteidiger Ji-soo Kim flog zur U21 in seine Heimat Südkorea. Erst am Donnerstag schlug das Duo wieder am Betzenberg auf – ob es für die Startelf gegen Düsseldorf reicht, ist nach diesen Reisestrapazen und der kurzen Regenerationszeit ungewiss. „Man hat schon gesehen, dass Naatan nicht ganz so frisch gewirkt hat“, schilderte Lieberknecht seine Eindrücke von Donnerstagvormittag. „Wir brauchen die Rückmeldung der Spieler, wie sie sich wirklich fühlen. Warten wir den Samstag ab.“ Tendenz: Beide werden von Beginn an auflaufen, zumindest Skyttä aber nicht durchspielen.

Ob es nach dem empfindlichen Niederschlag von Nürnberg generell Veränderungen in der Startelf geben wird, ließ Lieberknecht offen. „Alles ist möglich“, antwortete er nur auf eine entsprechende Frage. Denkbar wäre, den beim „Club“ ganz schwachen Maxwell Gyamfi in der Abwehr-Dreierkette durch Jacob Rasmussen zu ersetzen, der den Trainingsrückstand nach seiner Gehirnerschütterung aufgeholt hat. „Er hat einen schwierigen Start gehabt in Darmstadt, dann hat er sich einigermaßen in die Mannschaft gespielt. Er ist jetzt viel weiter als vor dem Nürnberg-Spiel und muss der Erwartungshaltung, die wir an ihn haben, gerecht werden“, sagte Lieberknecht.

Den Heimnimbus wahren: FCK-Trainer Torsten Lieberknecht. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Düsseldorfer reisen mit dem früheren Lauterer Trainer Markus Anfang an, der vor ziemlich genau einem Jahr am Betzenberg beurlaubt worden war. Im Gegensatz zum FCK, der als Siebter des Klassements irgendwo zwischen Gut und Böse schwebt, brauchen die Rheinländer noch dringend Punkte im Abstiegskampf. Nur drei Zähler trennen die Fortuna von Relegationsplatz 16. „Sie sind mit dem Ziel Aufstieg gestartet und konnten sich immer noch nicht richtig vom Abstiegskampf entfernen. Es wird ein Abnutzungskampf mit vielen Eins-gegen-Eins-Duellen“, prognostizierte Lieberknecht. Die Fortuna hatte vor der Länderspielpause ein 2:5-Debakel zu Hause gegen Hertha BSC erlebt.

Am Betzenberg wird es erneut voll

Der immense Fanzuspruch bleibt indes ungebrochen, auch wenn es für den FCK nur noch darum geht, diese Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen – und damit auch Lieberknechts Position mit Blick auf die neue Spielzeit zu stabilisieren. Fast 48.000 Zuschauer haben sich bereits ihr Ticket gesichert, der Heimbereich im Fritz-Walter-Stadion ist gut wie ausverkauft. „Wir haben wieder ein fast ausverkauftes Haus. Das ist nicht normal, sondern ein absolutes Privileg. Allein das ist schon ein Grund, alles in die Waagschale zu werfen, um das Spiel zu gewinnen“, forderte Lieberknecht. Zumindest in der Heimtabelle hat der FCK als aktuell Vierter in dieser Saison noch die Chance, in die Top 3 aufzurücken. Das wäre ein netter Achtungserfolg, ein bisschen mehr als eine „Goldene Ananas“.