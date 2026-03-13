Marc Strauß wird Kaufmännischer Geschäftsführer beim 1. FC Kaiserslautern. Der 41 Jahre alte promovierte Wirtschaftswissenschaftler sollte ursprünglich am 1. Juli seine neue Stelle auf dem Betzenberg antreten. Nach RHEINPFALZ-Informationen beginnt Strauß aber schon am 1. Mai beim FCK. Sein Vertrag bei seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Fußball-Zweitligisten SV Elversberg, ist nach RHEINPFALZ-Informationen vorzeitig aufgelöst worden.

Strauß soll den seit 2021 alleinigen Geschäftsführer Thomas Hengen gleichberechtigt unterstützen. Hengen wird sich dann auf den sportlichen Part konzentrieren.

„Wer morgen richtig aufgestellt sein will, muss heute handeln“ sagte Beiratsvorsitzende Rainer Keßler: „Durch die Verpflichtung von Dr. Marc Strauß als kaufmännischen Geschäftsführer bietet sich uns die Möglichkeit, unsere Geschäftsführung um einen qualifizierten Experten zu erweitern, der bereits über eine nachgewiesene Branchenerfahrung und bemerkenswerte Erfolge sowie über ein hervorragendes Netzwerk verfügt. Mit der Doppelspitze, Thomas Hengen als Geschäftsführer Sport und Dr. Marc Strauß als kaufmännischen Geschäftsführer, legen wir zur Erreichung unserer gesteckten Ziele einen weiteren Grundstein für die nachhaltige Stabilisierung und Weiterentwicklung des Profifußballs beim 1. FC Kaiserslautern.“