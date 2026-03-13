1. FC Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Neuer FCK-Boss kommt früher

Marc Strauß wird ab Mai Kaufmännischer Geschäftsführer beim 1. FC Kaiserslautern.
Marc Strauß wird ab Mai Kaufmännischer Geschäftsführer beim 1. FC Kaiserslautern.

Marc Strauß wird Kaufmännischer Geschäftsführer beim 1. FC Kaiserslautern. Der 41 Jahre alte promovierte Wirtschaftswissenschaftler sollte ursprünglich am 1. Juli seine neue Stelle auf dem Betzenberg antreten. Nach RHEINPFALZ-Informationen beginnt Strauß aber schon am 1. Mai beim FCK. Sein Vertrag bei seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Fußball-Zweitligisten SV Elversberg, ist nach RHEINPFALZ-Informationen vorzeitig aufgelöst worden.

Strauß soll den seit 2021 alleinigen Geschäftsführer Thomas Hengen gleichberechtigt unterstützen. Hengen wird sich dann auf den sportlichen Part konzentrieren.

„Wer morgen richtig aufgestellt sein will, muss heute handeln“ sagte Beiratsvorsitzende Rainer Keßler: „Durch die Verpflichtung von Dr. Marc Strauß als kaufmännischen Geschäftsführer bietet sich uns die Möglichkeit, unsere Geschäftsführung um einen qualifizierten Experten zu erweitern, der bereits über eine nachgewiesene Branchenerfahrung und bemerkenswerte Erfolge sowie über ein hervorragendes Netzwerk verfügt. Mit der Doppelspitze, Thomas Hengen als Geschäftsführer Sport und Dr. Marc Strauß als kaufmännischen Geschäftsführer, legen wir zur Erreichung unserer gesteckten Ziele einen weiteren Grundstein für die nachhaltige Stabilisierung und Weiterentwicklung des Profifußballs beim 1. FC Kaiserslautern.“

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
1. FC Kaiserslautern Thomas Hengen Alle Themen
Der Newsletter wird jeden Freitag verschickt.

Noch mehr FCK gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter und dem Podcast Lautre!

Jetzt Podcast hören Zum Newsletter anmelden
Jetzt Podcast hören Zum Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x