Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ehe Julian Krahl zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern kam, erlebte er in seiner Debütsaison als Torhüter einer Profimannschaft eine unschöne Premiere. Nun stellt er sich einem Vierkampf. Auf die anscheinend unüberwindbare Nummer eins stimmt er eine Lobeshymne an – und will sich selbst nicht verlieren.

Julian Krahl hat sportlich eine nicht ganz einfache Zeit hinter sich. Mit Viktoria Berlin, einem der Klassenkameraden des 1. FC Kaiserslautern aus der vergangenen Saison, erlebte der Schlussmann