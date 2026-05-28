Der langjährige Lauterer Publikumsliebling Daniel Hanslik hat einen neuen Verein gefunden. Zuvor gibt es warme Abschiedsworte von Weltschiedsrichter Markus Merk.

Noch Anfang der Woche gab es Gerüchte, Daniel Hanslik könnte als Nachfolger von Lukas Podolski nach dessen Karriereende zum polnischen Pokalsieger Gornik Zabrze gehen. Am Donnerstagmittag war dann klar, wohin der berufliche Weg des langjährigen Publikumsliebling beim 1. FC Kaiserslautern: Der 29-jährige Angreifer bleibt in der Zweiten Liga und spielt künftig für FCK-Konkurrent VfL Bochum. „Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind“, sagte Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL. „Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben.“ Hanslik erhält in Bochum einen Zweijahresvertrag.

Der Lauterer Aufstiegsheld von 2022 freut sich auf die neue Aufgabe im Ruhrpott. „Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein unterschreiben zu dürfen, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum“, sagte Hanslik in einer VfL-Mitteilung.

In Kaiserslautern wird der Mann, der in den dunklen Jahren in der Dritten Liga mit unbändiger Leidenschaft voranging und im Aufstiegsteam von 2022 ein wichtiger Spieler war, immer in guter Erinnerung bleiben. Mit ein paar Wochen Abstand verabschiedete sich Hanslik am Mittwoch noch einmal in einem sentimentalen Statement von den FCK-Fans. „Als ich auf den Betzenberg kam, standen wir am Ende der Dritten Liga und spielten vor rund 6000 Zuschauern. Heute spielt der FCK vor fast 50.000 Menschen. Gemeinsam haben wir den Klassenerhalt geschafft, sind aufgestiegen und standen sogar im Pokalfinale. Diese Entwicklung miterlebt und mitgestaltet zu haben, macht mich unglaublich stolz“, schrieb der 29-Jährige bei Instagram.

Mit dieser Bildcollage verabschiedete sich Daniel Hanslik auf Instagram von den FCK-Fans. Foto: Hanslik/Instagram

Besonders stolz sei er darauf, die Mannschaft „als Kapitän auf den Betze geführt zu haben. Die Erinnerungen, die Emotionen und die gemeinsamen Momente werde ich für immer in meinem Herzen tragen“. Er habe auch in schwierigen Zeiten immer versucht, die Werte des Vereins zu leben. „Leidenschaft, Ehrlichkeit, Kampfgeist und Zusammenhalt“, nannte Hanslik in diesem Kontext. „Mein größter Dank gilt euch Fans. Eure Unterstützung macht den FCK zu etwas ganz Besonderem. Danke auch an alle Mitspieler, Trainer, Mitarbeiter und Wegbegleiter für diese unvergessliche Zeit. Der Betze, die Stadt Kaiserslautern und die gesamte Pfalz werden für mich immer besonders bleiben. Ich wünsche dem FCK nur das Beste für die Zukunft. Danke für alles“, so Hanslik, der in sechs Jahren 183 Pflichtspiele für die Roten Teufel absolviert hatte.

Ache, Sirch und Ritter kommentieren

Unter seinem Post gab es viele positive Reaktionen, unter anderem sendete Hansliks früherer Mitspieler Ragnar Ache zwei weinende Emojis. „Vorbild für alle“, schrieb FCK-Mittelfeldspieler Leon Robinson und Luca Sirch bekundete: „Es war mir eine Ehre“. Auch weitere Weggefährten wie Kenny Redondo, Marlon Ritter, Ivan Prtajin, Maxwell Gyamfi oder Philip Hercher kommentierten den Beitrag.

Ausführlich würdigte der ehemalige Weltschiedsrichter Markus Merk die Ära Hanslik beim FCK. Zum Zeitpunkt der Verpflichtung des Stürmers 2020 fungierte der Pfälzer als Sprecher des Aufsichtsrats beim Traditionsverein. „Lieber Hansi, als wir Dich vor sechs Jahren auf den Betzenberg geholt haben, konnte niemand von uns erahnen, welch tollen Spieler, aber viel wichtiger wertvollen Menschen wir gefunden haben“, schrieb Merk auf seinem Facebook-Profil. „Du hast die schwersten Zeiten mit uns durchgestanden, schön, dass Du noch bessere miterleben konntest. Du hast einen riesigen Verdienst daran, auf und neben dem Spielfeld. Wenn Du die Hand auf das Wappen gelegt hast, dann gab es keinen Zweifel. Es war ehrlich, eine Herzensangelegenheit.“

Merk hofft darauf, dass Hanslik nach seiner aktiven Karriere zum Verein zurückkehren wird. „Spieler, Trainer, Funktionäre kommen und gehen heutzutage, nur wenige davon bleiben in den Köpfen und Herzen der Menschen. Du bleibst definitiv! Da gibt es viele in der Tradition des 1. FCK, jedoch nur sehr wenige in der nahen Vergangenheit. Wo Dich Dein Weg auch hinführt, sicher alle FCK-Fans und ich persönlich fiebern mit Dir. Und hoffentlich führt Dich Dein Weg mal wieder in einer anderen Funktion zum 1. FCK zurück“, schrieb der 64-Jährige.