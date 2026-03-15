Mahir Emreli hat in der Vergangenheit immer mal für Wirbel gesorgt beim FCK. Am Sonntag gegen den KSC widmet der FCK-Offensivspieler sein Tor einer besonderen Person.

Es war eine von vielen Geschichten an diesem Sonntag, die das Derby zwischen dem FCK und dem Karlsruher SC schrieb. Mahir Emreli wird in der 83. Minute eingewechselt und erzielt wenige Minuten später das 3:0. Es ist sein erstes Zweitliga-Tor im Dress des 1. FC Kaiserslautern. Deshalb wurde Emreli emotional.

„Es war ein Mix aus Emotionen heute. Es macht mich glücklich, in einem solchen Derby mein erstes Tor zu schießen“, sagte Emreli: „Dieses Spiel war ein guter Moment, um mich von meinem Cousin zu verabschieden.“

Emrelis Cousin war Tage vor dem Spiel gegen Hertha BSC verstorben. Bei der 0:1-Heimniederlage gegen die Berliner Anfang November 2025 kam Emreli spät ins Spiel und verletzte sich kurz danach. Er humpelte mit Tränen in den Augen vom Platz. „Als ich nun gegen Karlsruhe traf, sah ich hin vor meinen Augen“, sagte er.

Emreli zeigt sich geläutert

Der 28 Jahre alte Emreli hatte keine leichte Zeit beim FCK. Er hatte zu Saisonbeginn mit verschiedenen Posts in Instagram für Wirbel gesorgt. Es gab interne Aussprachen. Emreli fühlte sich missverstanden und zeigt sich nun geläutert. „Das Wichtigste: Wir haben nun ein gutes Verhältnis im Team. Ich bin zurück, ich bin in engerem Kontakt mit dem Trainer, weil ich nun nicht mehr verletzt bin“, betonte Emreli am Sonntag: „Ich fragte den Trainer letzte Woche, was mir fehlt, was er mehr von mir verlangt. Er sagte, er sei zufrieden mit meiner Entwicklung.“

Mahir Emreli sackt vor lauter Emotionen nach seinem Tor gegen den KSC kurz zusammen. Foto: Ralf Moray

Trainer Torsten Lieberknecht bestätigte nach dem Derbysieg gegen den KSC den Aufwärtstrend bei Mahir Emreli. „Er hat in dieser Woche am Samstag im Abschlusstraining eine überragende Einheit gezeigt“, sagte Lieberknecht: „Er war sehr griffig im Spiel gegen den Ball. Das ist, was wir von ihm sehen wollen, wohlwissend, dass Mahir für sehr viel Offensive steht. Jetzt kommt der Wettkampfrhythmus hinzu, dann dieses Tor. Hoffentlich wird es Kräfte bei ihm freisetzen. Er versteht immer mehr und immer besser, was wir von ihm wollen.“

Emreli: Ich bin bei 90 bis 95 Prozent

Emreli fühlt sich auch immer besser verstanden. Er ist ein kritisch denkender Mensch mit klaren und fundierten Ansichten. „Du brauchst lange, um in den Rhythmus zu kommen“, sagte Emreli: „Mein Körper muss diesem Prozess vertrauen. Im letzten Interview sagte ich, dass ich bei 75 bis 80 Prozent meines Leistungsvermögens sei, nun bin ich bei 90 bis 95 Prozent.“