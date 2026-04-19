Thomas Hengen platzte häufiger der Kragen nach schwachen Leistungen des FCK. Dem Geschäftsführer missfallen einige Punkte. Nach der Klatsche in Kiel sagte er, welche.

Die Havarie des 1. FC Kaiserslautern beim 0:3 am Freitag in Kiel hat auf der Kommandobrücke des FCK für Unmut gesorgt. Trainer Torsten Lieberknecht musste sich sichtlich zusammenreißen, um nicht falsche Worte zu äußern. So aufgewühlt war der 52 Jahre alte Fußball-Lehrer. Dabei kritisierte er ungewohnt scharf seine Spieler. Minuten zuvor schoss Geschäftsführer Thomas Hengen gegen den ein oder anderen Profi – ohne Namen zu nennen. Hengen stellte wieder einmal die Mentalitätsfrage und kündigte an, die Komfortzone des FCK-Profis möglicherweise etwas spartanischer werden zu lassen.

Thomas Hengen über den Auftritt des FCK nach der 3:0-Niederlage in Kiel…

„Wenn du auf die Laufleistung schaust und zehn Kilometer weniger gelaufen bist, hast du die Antwort, woran es gelegen hat. In Berlin haben wir Gas gegeben und heute hat es der Gegner gemacht. Warum kann man auch nach so einem Traum-Gegentor nicht weiter konzentriert spielen? Das zweite Tor ist ein Geschenk. Das darf so einem erfahrenen Spieler wie Jacob Rasmussen nicht passieren. Bei uns geht keiner vorne weg. Es geht auch um Resilienz. Auch mal die Ärmel hochkrempeln, wenn es nicht läuft. Wenn die Sonne scheint, kann sich jeder nach vorne stellen. Wenn es regnet, muss ich auch Gas geben.“

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen will einige Dinge auf dem Betzenberg hinterfragen. Foto: IMAGO/DeFodi Images

… über die Einstellung der Spieler und die Wohlfühloase FCK.

„Wir haben heute viel gesehen, haben schöne Erkenntnisse gewonnen, auch für die Personalplanung. Es ist eine Mentalitätsfrage, warum man nicht jede Woche motiviert ist. Es ist natürlich schwer, sich über einen langen Zeitraum zu fokussieren und motivieren, aber die ganz Großen schaffen es auch. Sie spielen in der Champions League und absolvieren Länderspiele. Sie gehen jede Woche an ihr Limit. Bei uns ist das so eine Komfortzone. Vielleicht müssen wir uns im ganzen Verein hinterfragen, ob es den Jungs vielleicht zu gut geht. Mir ist das teilweise ohnehin zu viel: Pre-Match-Meal hier, Players-Care da, Ernährungsberater, all diese überkandidelten Sachen. Es geht doch nur um die richtige Einstellung, um Profitum. Wir wollen natürlich eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen, damit jeder an sein Maximum gehen kann. Aber man muss sich auch selbst antreiben. Es kann nicht sein, dass immer Druck von außen kommen muss – von der Geschäftsführung oder vom Trainer oder von den Fans. Der Druck muss auch von der Kabine kommen, von innen. Und da fehlt mir ein bisschen was. Diese Gier oder dieser letzte Bock, um zu sagen, ich will etwas reißen. Man kann ja hier verlieren, aber zehn Kilometer weniger laufen als der Gegner darf man nicht.“

… über mögliche Lösungen und die Verantwortung der Spieler.

„Nur die Spieler können die Erklärung liefern und die Lösung suchen. Der Spieler trainiert die ganze Woche. Der Spieler spielt am Wochenende und die, die draußen sitzen, die beschweren sich, dass sie nicht spielen. Ich muss immer bei mir anfangen.“

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht war nach der Niederlage in Kiel sichtlich angefressen. Er zieht nun die Zügel an. Foto: IMAGO/SNS UG

… über Anspruch und Wirklichkeit einiger FCK-Profis.

„Vielleicht schätzt sich der ein oder andere Spieler auch viel besser ein, als er tatsächlich ist. Denn, wenn wir alle den Anspruch haben, im oberen Tabellendrittel immer dabei zu sein, da muss ich hier eine andere Leistung zeigen.“

… über das Profil neuer Spieler.

„Wir müssen schauen, welche Spielertypen wir für die neue Saison brauchen. Vielleicht jemanden, dass es in der Kabine nicht immer nur harmonisch zugeht, dass es auch mal knallt, wenn es sein muss. Das ist mir alles zu weichgespült. Ich bin aber kein Freund von Aktionismus. Wir haben jede Woche unsere Sitzungen, Gespräche. Der Eindruck vom Spiel in Kiel ist für uns nochmal gut zu sehen, auf wen man bauen kann und auf wen nicht. Auf die Mentalität muss man halt noch verstärkter in der neuen Saison achten.“

Die Komfortzone ist groß für die Profis des 1. FC Kaiserslautern. Müssen Kapitän Marlon Ritter und seine Mitspieler künftig den Gürtel enger schnallen? Foto: IMAGO/SNS UG

… über seine Erwartungen an die Spieler.

„Wie kriegen wir es alle gemeinsam hin, dass die Spieler jede Woche nicht nur ein bisschen, sondern maximal an ihr Limit gehen? Das ist eine absolute Challenge. Und wie bekommen wir es hin, diesen ganzen Haiopai zu reduzieren? Wenn die ein Derby gewinnen, da ist ja eine Woche lang eine Celebration im Netz. Das ist ja nicht mehr normal. Da wurde nur ein Spiel gewonnen, nicht mehr und nicht weniger. Nie zufrieden zu sein, immer besser werden wollen, immer an sich arbeiten, darum geht es. Wenn wir es schaffen, jede Woche ans Maximum zu gehen, dann können wir mehr erreichen.“

… über die verbleibenden vier Spiele in dieser Saison.

„Ich bin weit davon weg, jetzt schon vor der neuen Saison zu sprechen. Wir haben schließlich noch zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Das Ziel ist natürlich, so viele Punkte wie möglich zu holen. Es ist mein Job als Profi, Spiele zu gewinnen. Dafür werden sie ja auch bezahlt. Ich nenne noch das Thema TV-Tabelle und den internen Druck.“