Der FCK II hat die Tabellenspitze in der Oberliga erklommen. In Gonsenheim gewinnen die Roten Teufel, nachdem zuvor ein Teamkollege verurteilt wurde.

Es war eine unruhige Woche für die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Spieler der Lauterer – vor dieser Saison verpflichtet – vom Kölner Landgericht zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt wurde. Bei einem illegalen Autorennen mit einem damaligen Teamkollegen waren am 1. Dezember 2023 zwei unbeteiligte Frauen in ihrem Auto gestorben. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig.

Nur wenige Tage nach dem Gerichtsurteil war bei der U21 der Roten Teufel schon wieder der sportliche Alltag angesagt. Die Oberliga-Mannschaft des FCK musste am Sonntag beim SV Gonsenheim ran – und gewann 4:3. Falls die Spieler während der Partie gedanklich bei ihrem bisherigen Teamkollegen waren, ließen sie es sich nicht anmerken. Sie kamen im Mainzer Vorort nach einem 0:2 zurück und erzielten – trotz eines verschossenen Elfmeters – in der allerletzten Aktion der Partie sogar noch den Siegtreffer.

U21-Spieler freigestellt

Für Pressegespräche stand allerdings keiner der kleinen Roten Teufel nach Abpfiff zur Verfügung. Wegen des Gerichtsurteils? Nur Trainer Alexander Bugera durfte reden, brauchte nach dem wilden Spielende verständlicherweise einen Moment, um sich zu sammeln. „Das war kein Thema, das haben die Jungs super weggesteckt, wie man heute gesehen hat. Hut ab. Das ist keine leichte Situation“, sagte Bugera auf die Nachrichten aus Köln angesprochen. Wird der Verurteilte noch einmal für die U21 des FCK auflaufen? Bugera hob die Arme. „Das müssen andere entscheiden, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner“, antwortete er knapp. Nach Informationen dieser Zeitung ist der betroffene Spieler vom FCK freigestellt worden.

Im Meisterschaftskampf in der Oberliga, in dem der junge Mann ja lange Zeit mitgewirkt hat, hat der FCK II am Sonntag einen Ausrutscher der Konkurrenten aus Pirmasens genutzt. Der FKP hat überraschend in Wiesbach verloren und muss nun die Tabellenspitze vorerst wieder den kleinen Roten Teufeln überlassen. Die waren – vielleicht auch wegen des Ausrutschers des FK Pirmasens – beim SV Gonsenheim von Beginn an hochmotiviert, die drei Punkte einzufahren. Jedoch gingen die Hausherren nach einem Konter durch Josef Elhaji (12.) und einem Distanzschuss von Titus Henseler (15.) in Führung. Dem zweiten Treffer war ein Fehlpass des FCK-Kapitäns Jean Zimmer vorausgegangen. „Die Jungs haben an sich geglaubt, haben immer wieder Rückschläge weggesteckt und sind zurückgekommen“, sagte Bugera.

Miftari mit dem Siegtreffer

Denn erst erzielte Owen Gibs den Anschluss (28.), Shawn Blum glich direkt nach der Pause aus (46.). Der Gonsenheimer Maurice Neukirch nutzte nach einer Flanke eine Unsicherheit des FCK-Keepers Fabian Heck und traf per Kopf zur erneuten Führung (52.). Dann begann das große Sturmlaufen der U21 der Roten Teufel. Erst scheiterte Blum vom Elfmeterpunkt an SVG-Keeper Paul Simon (68.), dann traf Tyrese Zeigler zum Ausgleich (76.). Drini Miftari erzielte den Siegtreffer (90.+5).