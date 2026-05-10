Der schmucklose Arbeitssieg gegen Bielefeld verhindert, dass die Krise beim FCK und die Debatte um Trainer Lieberknecht eskaliert. Aber ein Befreiungsschlag sieht anders aus.

Marlon Ritter ist schon so lange dabei, dass er die Mechanismen und Dynamiken des Profifußballs verinnerlicht hat. „Ich glaube, wenn wir heute auch das Spiel in den Sand gesetzt hätten, wäre es richtig übel geworden. Auch für die Konkurrenz, die dann sagt: Die schenken die Saison ab“, sagte der Kapitän des 1. FC Kaiserslautern nach dem 2:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am Freitagabend.

In den drei Partien zuvor ohne Tor und ohne Punkt gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel hatte der FCK ein besorgniserregendes Bild abgegeben. Es wurden Fragen gestellt. Nach dem Charakter dieser Mannschaft, die sich ihrem Schicksal willenlos zu ergeben schien, nachdem in der Tabelle die Luft raus war. Nach Trainer Torsten Lieberknecht, der sich erklären musste, ob das Engagement in seiner pfälzischen Heimat generell noch eine erfolgversprechende Zukunft haben kann. Ist jetzt alles wieder in Ordnung?

Ein Abend voller Nostalgie

Eher nicht. Der schmucklose Sieg im letzten Heimspiel der Saison dimmte lediglich die heißen Debatten um Einstellung und Trainer zumindest vorübergehend herunter. Die Fans feierten in einem Anflug von Nostalgie die DFB-Pokalsieger von 1996 wie Martin Wagner, Pavel Kuka und Miroslav Kadlec, die zum 30-jährigen Jubiläum des Triumphs ins Fritz-Walter-Stadion gereist waren, und die Helden der jüngeren Vergangenheit namens Daniel Hanslik und Kenny Redondo, die in ihrem letzten Spiel auf dem Betzenberg emotional verabschiedet wurden. Die Stimmung war gut, obwohl der Lauterer Vortrag abseits der beiden Tore von Ritter (15., Foulelfmeter) und Simon Asta (29.) fußballerisch weiterhin dünn geriet und der FCK davon profitierte, dass die abstiegsbedrohten Bielefelder im gegnerischen Strafraum so gefährlich wie ein gerade im Pfälzerwald ausgewilderter Waschbär wirkten.

Ein Sieg, der auch dem FCK-Trainer ein bisschen Ruhe gibt: Torsten Lieberknecht gegen Bielefeld. Foto: Ralf Moray

„Heute waren wir effizient und auf jeder Position stabil“, umschrieb Lieberknecht das unspektakuläre Rezept für den Pflicht-Dreier, der die wachsende Unruhe im Umfeld erst einmal besänftigte. Mehr ist in der komplizierten Spätphase dieser Saison offenbar nicht mehr möglich. „Wenn du zuvor drei Niederlagen kassiert hast, fühlst du nicht die Leichtigkeit, um im luftleeren Tabellenraum frei aufzuspielen“, sagte Lieberknecht. Als großer Befreiungsschlag nach schweren Wochen ging der Arbeitssieg gegen biedere Ostwestfalen auf jeden Fall nicht durch.

Schramm und Wekesser fügen sich ordentlich ein

Man sollte sich zwar davor hüten, die üblichen Spielstatistiken überzubewerten. Aber der Blick auf die Zahlen einer weithin unansehnlichen Zweitliga-Begegnung ließ sich objektiv in eine Richtung interpretieren, die auf die weiterhin existierenden gravierenden Probleme im FCK-Spiel deuteten. 19:13 Torschüsse, 63 Prozent Ballbesitz und vier Kilometer mehr Laufleistung wurden da am Ende für die Arminia registriert. Dominanz in einem Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten liest sich anders.

Auf seiner persönlichen Habenseite durfte Lieberknecht dagegen verbuchen, dass die defensive Struktur wieder mal stimmte, dass sich Startelf-Überraschungen wie der lange nicht berücksichtigte Erik Wekesser auf der linken Außenbahn oder U21-Talent David Schramm im defensiven Mittelfeld mit ordentlichen Leistungen einfügten. Und dass in der guten ersten Viertelstunde nach längerer Abwesenheit zumindest die Grundzüge des aggressiven, wuchtigen Spiels zu erkennen waren, das den FCK in der Hinrunde zeitweise zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten avancieren ließen. Danach blieben aber noch ganz viele weitere ereignisarme Minuten übrig, in denen die knapp 49.000 Zuschauer auf der Tribüne problemlos auch ihre Steuererklärung auf dem Smartphone hätten erledigen können, ohne etwas zu verpassen.

Gute Stimmung: Mit einer großen Choreographie begrüßten die FCK-Ultras die Spieler gegen Bielefeld. Foto: Ralf Moray

Vorbei ist diese zunehmend zähe Saison für den FCK aber noch nicht. Bevor es in die Sommerpause geht, steht noch eine letzte Dienstreise an. Verteidiger Luca Sirch, der nach Lieberknechts Angaben ablösefrei zu einem Bundesligisten wechselt, wird aufgrund seiner fünften Gelben Karte gegen Bielefeld nicht mehr für die Roten Teufel auflaufen. Am Sonntag (15.30 Uhr) beim mit 39 Punkten faktisch geretteten 1. FC Magdeburg kehren nach ihren Sperren aber Paul Joly und Fabian Kunze zurück. Auf den ersten Blick ein sportlich bedeutungsloses Spiel, das jedoch für die pfälzische Seelenhygiene systemrelevant bleibt.

Um diese Saison nach den Nebengeräuschen rund um den Abschwung in der Rückrunde auf den letzten Metern atmosphärisch noch zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen, brauchen die Lauterer bei Angstgegner Magdeburg mindestens eine ähnlich tolerierbare Kampfleistung wie gegen Bielefeld. Marlon Ritter sollte das seinen Kollegen sicherheitshalber noch einmal erklären.