Funkenregen am Eiffelturm. Dominik Schad kniet nieder und stellt seiner Freundin die Frage aller Fragen. Sie ist überrascht, gerührt und sagt natürlich sofort ja. So war der Plan für den Ausflug in die Stadt der Liebe. In der Realität ging nicht alles ganz so glatt, wie es sich der FCK-Profi vorgestellt hatte.

Es ist Dezember 2022. Winterpause im Fußball, und Dominik Schad will mit seiner Freundin Franziska ein paar Tage wegfahren, ausspannen und was tun, was er schon länger vorhat: Er will