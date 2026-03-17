Mergim Berisha mag es nicht, wenn er angelogen wird. Da kann der Winterzugang des FCK ungemütlich werden. Der A-Nationalspieler erlebt bislang eine wellenförmige Laufbahn.

Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Im so brisanten Derby gegen den Karlsruher SC trifft Mergim Berisha erstmals für den 1. FC Kaiserslautern – in seinem ersten Spiel von Beginn an für den FCK. Es ist ein Lichtblick für den 27 Jahren alten Stürmer nach düsteren Monaten. Und es ist ein fast schon vergessenes Gefühl. Denn letztmals erzielt Berisha am 14. September 2024 ein Tor, bei der 1:4-Niederlage der TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Sieben Monate später wird er sein letztes Bundesligaspiel für längere Zeit absolvieren, damals im Trikot des FC Augsburg.

Es wird danach still um Mergim Berisha. Bei der TSG Hoffenheim reißt er sich die Kreuzbänder, später wird er nach einem Disput mit Trainer Pellegrino Matarazzo kurzzeitig suspendiert. Berisha ist ein Mensch mit Rückgrat. Er mag es nicht, wenn er angelogen wird. Da kann Berisha ungemütlich werden. Es mag sein Naturell sein. Berisha ist in Berchtesgaden geboren worden, hat aber kosovarisch-albanische Wurzeln. Er kann schon mal temperamentvoll werden. Beim FCK, so ist zu hören, hat Berisha schon seine Meinung geäußert. „Er wusste immer, was er will“, sagte sein Berater Robert Masnikosa in einem DAZN-Beitrag über Berisha: „Er lässt sich nichts einreden, auch wenn es weniger gut ist für ihn. Er lebt dann mit den Konsequenzen.“

Mergim Berisha ist ein Mensch mit Rückgrat. Jemand, der seine Meinung sagt. Foto: Ralf Moray

Der 27 Jahre alte Berisha weiß, was er will. Er will wieder Fußball spielen, so erfolgreich wie zu seinen besten Zeiten bei RB Salzburg und beim FC Augsburg. In seiner Zeit in Salzburg wurde er mit der deutschen U21-Nationalelf Europameister. In Augsburg wurde er 2023 zum A-Nationalspieler. Es war der Höhepunkt seiner wechselvollen Karriere. Von da an zeigte die Kurve nach unten.

Berischas Marktwert lag einst bei 14 Millionen Euro

Nun, beim FCK, soll der Wendepunkt gelingen. Weil sich Ivan Prtajin im Januar die Achillessehne riss, verpflichtete der Klub Berisha. Diese Personalie wäre wohl unter normalen Umständen nicht zu verwirklichen gewesen. Denn zu seinen Glanzzeiten blätterte Hoffenheim 2023 14 Millionen Euro Ablösesumme auf den Tisch. Nicht einmal drei Jahre später wechselt der Stürmer ablösefrei zum FCK – in die Zweite Liga. Das war möglich, weil Berisha in Hoffenheim aussortiert worden war. Nun ist er mit seiner Frau Edona und dem fast ein Jahr alten Töchterchen in Kaiserslautern in die Wohnung von Jan Elvedi gezogen.

Am Sonntag gegen den Karlsruher SC gehörte Mergim Berisha erstmals der Startelf des FCK an. Foto: IMAGO/SNS UG

Die bisherige Laufbahn Berishas verlief nicht linear, eher wellenförmig. Beim FCK will er wieder zeigen, welche Qualität in ihm steckt. Das hat er beim 3:0-Erfolg gegen den KSC am Sonntag einige Male angedeutet. Berisha ist ein spielender Stürmer, einer, der den Ball eher am Boden als in der Luft haben möchte. Seine Wucht, seine Präsenz auf dem Platz deutete er am Sonntag an. Es sind erste Schritte nach der langen gezwungenen Wettkampfpause. Es sind aber Schritte in die richtige Richtung. „Wenn es gut läuft, ist jeder für dich da, wenn nicht, ist keiner da“, sagte Berisha vor einigen Jahren. Es ist die Normalität eines Profifußballers. Berisha als Stürmer wird hauptsächlich an seinen Toren gemessen. Welchen Mehrwert er ansonsten für die Mannschaft menschlich bringen kann, wird meist verdrängt. Es ist auch für die Öffentlichkeit nicht ersichtlich, wie er sich in der Kabine gibt, im Spielerkreis.

Ein Kämpfer, ein ehrlicher Mensch

Berisha wird nachgesagt, ein geradliniger, ein ehrlicher Mensch zu sein, durchaus mit einem Hang zur Extrovertiertheit. Er ist ein Mensch, der seine Sachen selbst lösen will, sagte sein Berater. Er ist auch ein Kämpfer. Als er nach seiner Leihe aus Altach zurück zu RB Salzburg kam, war er Stürmer Nummer fünf. Wenig später wurde er Angreifer Nummer eins.

Beim FC Augsburg hatte Mergim Berisha seine sportlich erfolgreichste Zeit, im Bild gegen den FC Bayern München. Foto: IMAGO/Krieger

Dieses Naturell kann für den FCK ein Volltreffer werden. Berisha ist die Sorte Spieler, die Geschäftsführer Thomas Hengen immer fordert. Ein Spieler, der dem Druck in Kaiserslautern standhalten kann, der resilient gegen gewisse Einflüsse ist. Ein Charakter, der auch mal für Reibung sorgen kann. Berishas Anspruch war und ist es immer noch, so hoch und erfolgreich zu spielen wie möglich. Für Salzburg erzielte er in der Saison 2020/21 in der Champions League in sechs Spielen vier Tore. In diesem Wettbewerb traf er zweimal gegen Bayern München. Wird der FCK daher eine Durchgangsstation? Laut dem Internetportal transfermarkt hat Berisha in Kaiserslautern einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

„Er hat die Qualität und den Torriecher“

Trainer Torsten Lieberknecht weiß um die Vorzüge seines Angreifers, ist sich aber bewusst, dass es noch dauern könnte, bis Berisha zu alter Klasse findet. „Alles, was im Strafraum passiert, dafür hat er die Qualität und den Riecher“, sagt Lieberknecht: „Wir haben das alles aufgebaut, er hat die Präsenz und die Erfahrung. Ich habe ihm am Sonntag gesagt, dass er seine Erfahrung einbringen soll.“

Sein Berater Robert Masnikosa arbeitet seit 2014 mit Berisha zusammen. Beide haben viele Tiefen durchgemacht, sagte er vor Jahren. Am Ende sei Mergim Berisha stärker aus dem Tal gekommen. Auf dem Betzenberg soll es nun wieder aufwärts gehen. „Es gibt kein Limit nach oben“, sagte Berisha einmal in seinen erfolgreichen Zeiten.