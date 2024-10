Die FCK-Bosse mussten viel Kritik einstecken, weil es in der vergangenen Saison Transfers gab, die nicht gut waren. In der aktuellen Spielzeit ist das anders.

Filip Stojilkovic, Ba-Muaka Simakala oder Nikola Soldo standen in der vergangenen Spielzeit beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag – und sie stehen für eine Personalpolitik, die den Entscheidern im Klub viel Kritik einbrachte. Die war mehrheitlich berechtigt, denn mit einigen Transfers lagen Geschäftsführer Thomas Hengen und Kaderplaner Enis Hajri daneben, was die sportliche Krise der Lauterer nicht auslöste, aber begünstigte. Hengen und Hajri mussten Spott, Hohn und wüste Beschimpfungen ertragen. Öffentliche Kritik ist ein Teil des Jobprofils im Profifußball, die überdurchschnittlich gute Bezahlung wiegt das zumindest in Teilen auf.

Kritik differenziert betrachten

Gerade zeigt sich, dass die fundamentale Kritik – zuvorderst an Hajri geäußert – differenziert betrachtet werden muss. In der Transferperiode im Sommer haben die Entscheider beim FCK gute Verpflichtungen getätigt. Diesen Umstand dokumentieren zwei Beispiele deutlich, wenngleich auch darüber hinaus sinnvoll agiert wurde, weil Jannis Heuer, Erik Wekesser, Jan Gyamerah, Jannik Mause oder Florian Kleinhansl die ihnen zugedachten Rollen bislang ausfüllen.

Jubel über seinen Premierentreffer: Luca Sirch im Spiel gegen Paderborn. Foto: Moray

Aus der Gruppe der Zugänge stehen Daisuke Yokota und Luca Sirch beispielhaft für die sinnvolle Personalpolitik. Sirch kam aus der Regionalliga und galt im Alter von 25 Jahren nicht mehr als Investition in die Zukunft. Er benötigte Zeit, um sich an die Anforderungen in der Zweiten Liga zu gewöhnen. Seit ein paar Wochen zeigt Sirch, dass er eine sinnvolle Ergänzung ist, die Akzente zu setzen vermag. Gedenk der Tatsache, dass der monetäre Invest überschaubar gewesen sein dürfte, ist Luca Sirch eine Topverpflichtung.

Danksagung: FCK-Trainer Markus Anfang und Daisuke Yokota. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Gleiches gilt für Yokota, auch wenn der Transfer deutlich mehr Geld verschlang. Dafür bekamen die Lauterer einen Spieler, der gezeigt hat, dass er den Unterschied machen kann, weil er Fähigkeiten besitzt, die nicht viele Profis in der Zweiten Liga aufweisen können. Angesichts des ausgeglichenen Leistungsniveaus in der Liga ist es elementar, Profis in den eigenen Reihen zu haben, die Spiele entscheiden können. Dazu zählt Yokota. Es ist den FCK-Verantwortlichen zu wünschen, dass sie eine Kaufoption in den Leihvertrag mit Yokotas Klub KAA Gent geschrieben haben.

Wer Kritik übt, soll auch Lob verteilen: Die Personalplanung beim FCK in den vergangenen Monaten trägt Früchte.